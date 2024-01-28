البيئة: التحول الأخضر مسئولية الجميع وليس الحكومة بمفردها|فيديو

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إنه يتم العمل على ملف البيئة من خلال خطوات ورؤية واضحة تحت اعتماد رئيس الجمهورية لما يسمى تطوير القطاع البيئي، حيث يتم الربط هنا بالاقتصاد والاستثمار.



التحول الأخضر

وأضافت “فؤاد” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد”، المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم الأحد، أن التحول الأخضر يتمركز حول إعطاء نماذج ناجحة لكيفية الاستثمار في البيئة وإشراك القطاع الخاص، حيث شهد أمس توقيع ثاني نموذج للاستثمار في المحميات الطبيعية، وهي محمية وادي دجلة الموجودة في المعادي.



وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة أن التحول الأخضر لا يعد مسؤولية الحكومة بمفردها ولكن هو مسؤولية الجميع، ومن خلال يوم البيئة الوطني يتم إشراك كافة الأطياف في الحفاظ على بيئة ليس فقط من خلال رفع الوعي وإنما تعليمهم بذل الوقت والمجهود والتمويل للحصول على عائد اقتصادي واجتماعي.

