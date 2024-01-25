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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزيرة البيئة: أدعو الجماهير لزيارة جناحنا بمعرض الكتاب للاستمتاع بالأنشطة

صدى البلد

تشارك وزارة البيئة، من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة فى الدورة الـ 55 من معرض الكتاب 2024 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، بالتجمع الخامس، في الفترة من 25 يناير 2024  وحتى 6 فبراير 2024، تحت شعار «نصنع المعرفة نصون الكلمة»، حيث تحل عليها مملكة النرويج ضيف شرف، كما وقع اختيار اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب على عالم المصريات الدكتور سليم حسن، ليكون شخصية المعرض، ورائد أدب الطفل، يعقوب الشاروني، ليكون شخصية معرض الطفل.

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، إن جناح وزارة البيئة هذا العام يشهد مجموعة من الفعاليات من خلال فريق التوعية البيئية بالإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئية، تشمل عرض أنشطة وإنجازات وزارة البيئة وجهازيها (شئون البيئة والمخلفات) كذلك مشروعات الوزارة المختلفة ومنها البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة بهدف توعية المترددين علي جناح الوزارة بالمعرض بقضايا البيئة المختلفة والمطروحة علي الساحة العالمية والمحلية .

وأضافت ياسمين فؤاد أنه سيتم ايضا المشاركة بمجموعة من الأنشطة البيئية المتنوعة من مسابقات بيئية وتلوين وورش عمل فنية حول إعادة استخدام وتدوير المخلفات وكيفية الاستفادة منها في عمل لوحات فنية ، بالإضافة إلى ورش العمل الثقافية والتي ستتناول شرح لدور الشباب والأطفال في الحفاظ علي البيئة للمترددين علي المعرض، وكذلك فتح حوار مفتوح معهم ، وشرح لدور الوزارة والقطاعات المختلفة، كما سيتم تقديم عروض العرائس بذرة وميما ، والتى تميز جناح وزارة البيئة هذا العام ، وسيتم توزيع الهدايا ومجموعة من الكتيبات الخاصة بالموضوعات البيئية المختلفة ، بالإضافة إلى تقديم انشطة متنوعة لذوى الهمم بالتعاون مع عدد من الجهات لتوحيد الجهود ومن أبرزها وزارة الثقافة والمركز القومى للاعاقة وعدد من الجمعيات الأهلية .

وتوجهت الدكتورة ياسمين فؤاد بالدعوة للجماهير من مختلف فئات المجتمع إلى زيارة جناح الوزارة بالمعرض للإستفادة مما تقدمه الوزارة من أنشطة، من منطلق السعى لدمج الجيل الحالي في المنظومة البيئية واشراكه في العمل علي تحقيق المفهوم الشامل للتنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030 وكذا ترسيخ مفهوم ترشيد الاستهلاك والحفاظ علي الموارد المتاحة والتوعية بقضايا البيئة ، مشيرة إلى أن المحور البيئي والتوعية بأهمية الحفاظ علي البيئة يعد من أحد المحاور الهامة لما يعانيه المجتمع الدولي من قضايا عالمية والتى من أبرزها صون التنوع البيولوجي والتغيرات المناخية، والسعى للحفاظ على حقوق الاجيال الحالية والقادمة فى سبل عيش مستدامة.

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