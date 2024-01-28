مسؤولو نشر: نحرص على المشاركة باصدارات جديدة سنويًا في معرض الكتاب

أكد مسؤولون بدور نشر في الجناح الخاص بالأطفال بمعرض القاهرة الدولي للكتاب خلال دورته الـ55 ، حرصهم الدائم على المشاركة السنوية بالفاعلية الثقافية الملهمة؛ لعرض إصداراتهم الجديدة وأبرزها بشكل أسرع بين زوار المعرض.

وقال إبراهيم عزت مدير دار محطة مصر للنشر والتوزيع - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - " نسعي للمشاركة في معرض القاهرة كل عام ، ونحن متخصصون في كتب الأطفال ويوجد لدينا وسائل وكتب وأفكار جديدة نعرضها بالمعرض " ، لافتا إلى زيادة نسبة الإقبال على جناح الأطفال نظرا لتزامن انعقاده مع إجازة منتصف العام الدراسي، مشيدا بالتنظيم الرائع للمعرض .

بدوره، أكد مدير شركة سندباد للنشر والتوزيع محمد شعبان، مشاركته في المعرض بصورة دائمة، مشيرا إلى أن المعرض يشهد إقبالا كثيفا هذا العام ومنظم على أعلى مستوى، قائلا "نعرض الكثير من الكتب التربوية والتعليمية وهدفنا تبسيط العلوم للأطفال ".

ومن جانبه ، قال المسؤول عن المركز المصري الأمريكي للكتاب محمد فتحي، " نقوم بعرض كل الكتب الأصلية المستوردة ونتعامل مع أغلب الناشرين في الولايات المتحدة "، مؤكدا مشاركتهم في المعرض للعام الـ 15 على التوالي.

فيما أشاد مسؤول شركة أكاديمية الطفل للنشر والتوزيع ياسين أحمد، بالتنظيم الجيد لمعرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام ، مؤكدا أن شركته بدأت عام ٢٠١٦ بهدف عمل منهج مصري ينافس مناهج الخارج، مضيفا "نشارك في المعرض منذ ٢٠١٧ ونسعى للمشاركة فيه كل عام لكي تنتشر إصداراتنا بصورة أكبر وأسرع".

