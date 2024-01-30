عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمرها 90 ألف عام.. اكتشاف أقدم آثار لأقدام بشرية في شمال إفريقيا|شاهد

أقدم أثار أقدام
أقدم أثار أقدام

أزاح اكتشاف أثري جديد في مدينة العشائر في المغرب الستار عن أقدم آثار لأقدام بشرية يبلغ عمرها 90 ألف عام في منطقة شمال إفريقيا وجنوب البحر الأبيض المتوسط.

وجاء الاكتشاف نتيجة عمل بحثي وميداني بقيادة مجموعة من الأكاديميين والباحثين من المغرب وألمانيا وإسبانيا وفرنسا بقيادة منصف السدراتي، أستاذ الأبحاث ومدير المختبر بجامعة جنوب بريتاني الفرنسية، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.
 

txt

وزير الخارجية: الأزمة في غزة تضع المجتمع الدولي أمام مفترق طرق جوهري

txt

موظف يدخل البنك بـ72 ألف دولار مزورة.. وهذا ما حدث له|فيديو

85 آثراً لأقدام مختلفة

وتم استعراض نتائج الدراسة التي قامت بها المجموعة في ورقة علمية نشرت في مجلة "الطبيعة" العلمية.

وتم العثور على 85 آثراً لأقدام مختلفة، ويعتقد أنها تنتمي إلى خمسة أفراد على الأقل، بما في ذلك الأطفال والمراهقين والبالغين.
 

شمال إفريقيا إفريقيا المغرب يورونيوز البحر الابيض المتوسط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه|تحرك جديد في سعر الذهب مع العودة.. وعيار 21 يكسر الـ4 آلاف

مليون جنيه.. مفاجأة لـ تجار الدولار في السوق السوداء

احذروا عواصف رعدية وأمطار غزيرة.. بيان عاجل من الأرصاد

أحمد حسن يكشف عن صفقة سوبر للأهلي

أمير هشام: الشناوي وبعض لاعبي الأهلي وراء التراجع عن ضم «أبو جبل»

فنانة شهيرة تهاجم زوجها: مبيصرفش على ابنه ولا بيسأل عليه

«ظهرت الآن هنا»|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس الترم الأول

الشناوي كلمة السر.. ناقد رياضي يكشف أسباب تراجع الأهلي عن ضم أبو جبل

ترشيحاتنا

إيران تتبرأ من مسئولياتها عن المليشيات المسلحة في سوريا والعراق لمجلس الأمن

ملايين في الهوا.. «ورطة» لاتحاد الكرة بسبب إقالة روي فيتوريا

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي

دعاء 18 من رجب.. بـ7 كلمات يعوضك الله عن كل شيء أحببته وخسرته

أمير هشام: صلاح محسن دفع أموالا لفسخ عقده مع الأهلي.. والاستغناء خرج موجها إلى المصري

شيري تيجو 7 برو 2024 للبيع بحالة الزيرو .. بهذا السعر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان لافت| شاهيناز تثير الجدل بإطلالتها على البحر

هل تعافى؟.. محمد صلاح يدخل قائمة ليفربول لمواجهة تشيلسي بعد وداع الفراعنة لأمم إفريقيا

الصين تبيع أعضاءنا.. نساء الأويجور تتصدرن تريند شهير على TikTok

درجة التجميد.. لماذا طالبت هيئة الأرصاد بمتابعة نشراتها الجوية بشكل مستمر؟

فيديو

يوقف مفعولها.. احترس من تناول هذه الأدوية مع العصائر والمياه المعدنية

بخطة شيطانية.. خادمة تسرق 50 جرام ذهب و25 ألف جنيه

سوزان نجم الدين تكشف عن دورها فى مسلسل الحشاشين.. شاهد

صدمة أفريقيا تهز اتحاد الكرة.. البرلمان ينتفض بعد فشل فيتوريا .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ