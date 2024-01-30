عمرها 90 ألف عام.. اكتشاف أقدم آثار لأقدام بشرية في شمال إفريقيا|شاهد

أزاح اكتشاف أثري جديد في مدينة العشائر في المغرب الستار عن أقدم آثار لأقدام بشرية يبلغ عمرها 90 ألف عام في منطقة شمال إفريقيا وجنوب البحر الأبيض المتوسط.

وجاء الاكتشاف نتيجة عمل بحثي وميداني بقيادة مجموعة من الأكاديميين والباحثين من المغرب وألمانيا وإسبانيا وفرنسا بقيادة منصف السدراتي، أستاذ الأبحاث ومدير المختبر بجامعة جنوب بريتاني الفرنسية، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.



85 آثراً لأقدام مختلفة

وتم استعراض نتائج الدراسة التي قامت بها المجموعة في ورقة علمية نشرت في مجلة "الطبيعة" العلمية.

وتم العثور على 85 آثراً لأقدام مختلفة، ويعتقد أنها تنتمي إلى خمسة أفراد على الأقل، بما في ذلك الأطفال والمراهقين والبالغين.

