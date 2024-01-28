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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حكم سودانى يدير موقعة المغرب وجنوب إفريقيا بكأس الأمم

منتخب المغرب
منتخب المغرب

وقع اختيار لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي على الحكم السوداني محمود علي، لإدارة المواجهة المرتقبة بين المغرب وجنوب أفريقيا، بعد غد الثلاثاء، في ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليا في كوت ديفوار.

وانتشرت بعض الأنباء حول إسناد اللقاء إلى الحكم الجزائري مصطفى غربال، قبل لجوء لجنة الحكام بالكاف، إلى الصافرة السودانية.

ويساعد محمود علي، في إدارة اللقاء، الكاميروني إلفيس جاي نوبوي نجويجو، والسوداني محمد عبد الله، والحكم الرابع الرواندي صامويل أويكوندا.

وتأهل المغرب إلى ثمن نهائي الكان، بعدما تصدر المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، أما منتخب جنوب أفريقيا بلغ دور ال 16 بعد احتلال وصافة المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط.

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حكم سودانى يدير موقعة المغرب وجنوب إفريقيا بكأس الأمم


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