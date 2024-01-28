وزير الخارجية: الأزمة في غزة تضع المجتمع الدولي أمام مفترق طرق جوهري

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن استمرار الأزمة في غزة يضع المجتمع الدولي أمام مفترق طرق جوهري، فإما أن تستمر هذه الممارسات الإسرائيلية دون ردع والسماح للحكومة الإسرائيلية بضرب عرض الحائط بكل الحقوق والواجبات الإنسانية التي يفرضها القانون الدولي.



وأضاف “شكري” خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السعودي، اليوم الأحد، أن تظهر إرادة دولية سريعة وحاسمة لدفع الجميع إلى وقف العنف والحرب والسماح بدخول كافة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وتنفيذ قرارات مجلس الأمن.



وتابع السفير سامح شكري، وزير الخارجية أنه يجب إعلاء أصوات العقل والحكمة لنشر السلام الجاد والحقيقي ويضع المنطقة حينها على مسار السلام.