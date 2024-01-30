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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أستاذ علاقات دولية: مصر حريصة على خفض التصعيد في المنطقة|فيديو

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أكد الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، أن مصر من اليوم الأول تبذل جهود حثيثة من أجل خفض التصعيد والوصول إلى تهدئة في الشرق الأوسط، متابعًا أن مصر تتحرك في هذا الإطار مستندة على علاقاتها الجيدة وما تحظى به من ثقة دولية.
 

وأضاف “فارس” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح”، المذاع عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، أن أمس شهد اتصالًا مهمًا بين الرئيس السيسي وسكرتير عام الأمم المتحدة، حيث أكدا سويًا ثوابت القضية الفلسطينية وضرورة إنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية لغزة.

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تنسيق حقيقي بين مصر و كافة المنظمات الأممية

 

وتابع  الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، أن التوافق المصري الأممي بخصوص هذه المسألة المهمة هو انعكاس حقيقي لمدى التنسيق بين مصر و كافة المنظمات الأممية، مؤكدًا أن القيادة المصرية السياسية واعية ومدركة لحجم التحديات التي تواجه المنطقة بشكل عام نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

مصر الشرق الاوسط الأمم المتحدة المنظمات الأممية قطاع غزة السيسي

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