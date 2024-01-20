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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تفاصيل مثيرة .. طرد عائلة أشهر زعيم عصابة من الأرجنتين

صدى البلد

أعلنت الأرجنتين عن طرد زوجة وأطفال زعيم عصابة إكوادوري مطلوب في قضايا جرائم المخدرات والعنف. وأكد وزير الأمن الأرجنتيني أن هذا الإجراء يؤكد أن البلاد لا تسمح بوجود المجرمين.

 يُعرف زعيم العصابة المدعو "فيتو" بتهمة الهروب من سجن في إكوادور في وقت سابق من هذا الشهر.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تشهد إكوادور حالة طوارئ بسبب عمليات البحث التي تجري في جميع أنحاء البلاد للقبض على زعيم الجريمة المنظمة.

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 ونشرت السلطات الأرجنتينية مقاطع فيديو يوم الجمعة لعدد من الأشخاص المرتبطين بـ "فيتو" تحت حراسة الشرطة على متن طائرة تابعة لسلاح الجو. وأوضحت وزيرة الأمن باتريشيا بولريتش خلال مؤتمر صحفي أنه تم احتجازهم في إقليم كوردوبا وتم ترحيلهم إلى إكوادور. وأشار وزير الداخلية غييرمو فرانكوس إلى أن الأرجنتين لن تكون ملاذًا للمجرمين.

تأتي هذه الخطوة في إطار استمرار حملة البحث عن "فيتو" من قبل حكومة إكوادور، التي تحاول في الوقت نفسه السيطرة على تفشي الاضطرابات المرتبطة بالعصابات.

ويشغل "فيتو" منصب زعيم عصابة "لوس تشونيروس"، وقد اتُهم بالتورط في أعمال العنف داخل السجون في وقت سابق. واختفى من زنزانته في سجن في مدينة جواياكيل.

ويُشتبه أيضًا في تورطه في قتل فرناندو فيلافيسنسيو، مرشح الانتخابات الرئاسية المعارض للفساد الذي تم اغتياله في أغسطس الماضي. 

وبعد هروبه، أعلن الرئيس الإكوادوري دانيال نوبوا الحرب على العصابات في البلاد وفرض شروط أمنية صارمة، وهي موقف تصاعدت فيه مستويات العنف غير المسبوقة من قبل العصابات في إكوادور.

تشهد إكوادور حالة طوارئ حاليًا بسبب العمليات الأمنية التي تجري في جميع أنحاء البلاد للقبض على زعيم العصابة المطلوب.

 وقامت السلطات الأرجنتينية بنشر مقاطع فيديو تظهر عددًا من الأشخاص المرتبطين بـ "فيتو" وهم تحت حراسة الشرطة على متن طائرة تابعة لسلاح الجو. وأوضحت وزيرة الأمن الأرجنتينية أنه تم احتجازهم في إقليم كوردوبا وتم ترحيلهم إلى إكوادور. وأكد وزير الداخلية أن الأرجنتين لن تكون ملاذًا للمجرمين.

المخدرات الأرجنتين إكوادور وزير الداخلية الانتخابات الرئاسية

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