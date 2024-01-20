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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طلب عاجل لـ إسرائيل.. مصرع أمريكي الجنسية في الضفة الغربية

علم أمريكا
علم أمريكا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، رسميًا، مقت.ل مواطن أمريكي في الضفة الغربية يوم الجمعة، وطلبت من حكومة الاحتلال الإسرائيلية مزيدًا من المعلومات.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية لشبكة "سي إن إن" الأمريكية "نقدم خالص تعازينا للعائلة".

ولم يقدم المتحدث اسم الشخص لاعتبارات الخصوصية، مضيفًا : "احتراما للعائلة خلال هذا الوقت العصيب، ليس لدينا أي تعليق آخر".

وذكرت شبكة "سي إن إن" في وقت سابق من يوم الجمعة، نقلا عن وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن توفيق حافظ عجاق استشهد برصاص الاحتلال الإسرائيلي، قرب بلدة المزرعة الشرقية، شرق مدينة رام الله.

وأوضحت "وفا" نقلا عن مصادر طبية في مجمع فلسطين الطبي، أن عجاق أصيب برصاصة في رأسه، وكان قد عاد إلى فلسطين قبل عام ونصف، ليستقر في المزرعة الشرقية.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، إن جيش الاحتلال لم يرد على الفور على طلب للتعليق.

وصرح عم الصبي لوكالة "رويترز"، بأن توفيق عجاق المولود في الولايات المتحدة كان يبلغ من العمر 17 عامًا، مضيفا أن الحادث وقع خلال اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي شملت رشق الفلسطينيين بالحجارة.

وزارة الخارجية الأمريكية أمريكي الضفة الغربية الاحتلال إسرائيل

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