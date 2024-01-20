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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

شروط الالتحاق ببرنامج الماجستير للفصل الدراسي الثاني بـ آداب القاهرة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت الدكتورة نجلاء رأفت، عميدة كلية الآداب جامعة القاهرة، عن شروط الالتحاق ببرنامج الماجستير للفصل الدراسي الثاني 2023-2024.

وقالت الدكتورة نجلاء رأفت، عميدة الكلية، إن شروط الالتحاق ببرنامج الماجستير، تشمل:

  • الحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس من قسم اللغة الصينية في إحدى كليات الآداب أو الألسن أو اللغات والترجمة من إحدى الجامعات المصرية.
  • الحصول على تقدير عام جيد معدل تراكمي 2,33 على الأقل، في مرحلة الدرجة الجامعية الأولى.
  • اجتياز الطالب اختبار القبول التحريري.. ثم الاختبار الشفوي.

جامعة القاهرة

على الجانب الأخر ، أجرى الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، جولة تفقدية للاطمئنان على انتظام أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023 / 2024 بجامعة القاهرة الدولية، وفقًا لجداول كل برنامج، وذلك بحضور الدكتورة هبة نوح مساعد رئيس الجامعة بجامعة القاهرة الدولية، والدكتورة رحاب محمود منسق برنامج اللغة الصينية.

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إطلاق قافلة تنموية شاملة لقرية كفر قنديل بـ أطفيح .. الخشت يتفقد لجان الامتحانات بـ الدولية | جامعة القاهرة في أسبوع

واطمأن الدكتور محمد الخشت، خلال جولته، على الالتزام بضوابط أداء الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، وإتاحة كافة سبل الراحة والأمان والدعم لهم، والحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها، مؤكدًا حرصه على متابعة سير انتظام الامتحانات وتوفير أجواء ملائمة للطلاب أثناء الامتحانات.

واستمع الدكتور الخشت، خلال جولته، إلى تعليقات عدد من الطلاب حول أسئلة الامتحانات والتي تساهم في قياس مستوى الفهم لديهم.

وأكد الدكتور محمد الخشت، على ضرورة الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية مع مراعاة طبيعة كل برنامج ونظام الدراسة به والاختلاف بين المواد النظرية والعملية لضمان أعلى قدر من الموضوعية في تقييم الطلاب وقياس قدراتهم على الفهم والتمييز.
 

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