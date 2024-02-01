تطورات جديدة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

يسعي العديد من المواطنين الراغبين فى شراء الشبكة إلي متابعة أسعار الذهب وأيضا المستثمرين كافة مستجدات أسعار الذهب علي مدار تعاملات اليوم حيث يعد وسيلة جيدة للادخار.



كما يتابع المستثمرين أيضا أسعار الذهب على مدار تعاملاتها اليومية خاصة فى ظل ارتباط الأصفر بالاقتصاد العالمي كما أنه ملاذ آمن للاستثمار.



يعتبر الذهب ملاذ آمن للكثيرون فى ظل اضطراب الأسواق كما أن المعدن الأصفر مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين .

أسعار الذهب اليوم



وبلغت أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة بدون مصنعية كما يلي:-

- سجلت أسعار عيار الذهب 24 نحو شراء 4428 جنيهًا.

- فيما بلغ أسعار عيار الذهب 21 نحو شراء 3875 جنيهًا.

- فيما بلغت أسعار عيار الذهب 18 شراء نحو 3321 جنيهًا.

- كما بلغت أسعار عيار الذهب 14 شراء 2590 جنيهًا.

أسعار الذهب في مصر بيع

- بلغت أسعار جرام الذهب عيار 24 نحو 4371 جنيهًا بيع

- سجلت أسعار جرام الذهب عيار 21 بيع 3825 جنيهًا.

- وصلت أسعار جرام الذهب عيار 18 إلى 3278 جنيهًا

- سجلت أسعار جرام الذهب عيار 14 نحو 2557 جنيهًا.

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا

وعلي المستوي العالمي حققت أسعار الذهب ارتفاعا، مدعومة بتراجع طفيف للدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة مع ترقب المستثمرين لاجتماع السياسة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي للحصول على مؤشرات مستقبلية بشأن توقيت خفض أسعار الفائدة.

و يستفيد الذهب من نزول الدولار وعوائد سندات الخزانة، حتى مع استمرار مواجهة الأسواق لاحتمالات خفض سعر الفائدة الفيدرالية في مارس.

كما هبط مؤشر الدولار بنسبة 0.1 %، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى. ووصلت العوائد على سندات الخزانة الأميركية القياسية إلى أدنى مستوى لها في أسبوعين عند 4.0360 %.



كما ارتفع السعر الفوري للذهب 0.2 % إلى 2035.54 دولار للأونصة. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 % إلى 2034.90 دولارا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاتين بـ 0.5 % إلى 922.10 دولار للأونصة، بينما ارتفع البلاديوم 0.2 % إلى 984.84 دولار. وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 23.09 دولار للأونصة.