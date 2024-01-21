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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

800 جنيه|تراجع مفاجئ في سعر الذهب بعد تخطيه 4 آلاف.. وعيار 21 مفاجأة

الذهب
الذهب

استمر التراجع في سعر الذهب اليوم في مصر، بعد قفزة جنونية بالأمس، إذ سجّل خلالها سعر الجرام عيار 24 ما يزيد على 4100 جنيه على غير المتوقع وهو من أبرز ما يبحث عنه الكثير لشراء السبائك والجنيهات الذهب.

سعر الذهب

كما وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى نحو 3650 جنيهًا بدون مصنعية على المشغولات كأعلى سعر 19 يناير، ليهبط اليوم مجددا بأسعار جديدة.

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الذهب يتراجع 50 جنيها في نهاية تعاملات اليوم

وشهد سعر الذهب اليوم تراجعاً ملحوظاً ليبدأ من نحو 3500 جنيه للبيع للعيار الأشهر في مصر وهو عيار 21 بعد أن سجل 3650 جنيهًا. 

سعر الذهب اليوم عيار 21 

وشهد سعر الجرام من عيار 21 الذي يفضله الكثير عن شراء المشغولات بكافة أنواعها من محلات الصاغة تراجعًا ملحوظًا ، كما شهد سعر الجنيه الذهب تراجعا  أيضاً والذي يفضله الكثير للاستثمار من أجل حفظ أموالهم والاستفادة بها، ليبدأ اليوم من 28000 جنيه للشراء بدون مصنعية.

أسعار الذهب

وشهد  سعر الذهب أعلى قمة في تاريخه محليًا، 19 يناير 2023، ووصل سعر الجرام الأشهر عند شراء المشغولات الذهبية وهو عيار 21 إلى أكثر من 3650 جنيهًا رسميًا لأول مرة وسجّل الجنيه نحو 29200 جنيه.

الذهب

سعر الذهب عيار 18 اليوم 

كما تراجع  سعر الذهب اليوم في مصر من عيار 18 ليبدأ الجرام اليوم من 3000 جنيه للبيع بعد 3111 جنيها للشراء وهو ما يبحث عنه الكثير لشراء بعض أنواع المشغولات.

ويهتم الكثير بالبحث عن سعر عيار 18 اليوم، بدون أي مصنعية أو ضريبة أو دمغة، وبالمصنعية  ويعد من الأعيرة الشهيرة والمنتشرة جدًا لشراء المشغولات الذهبية عند الزواج، خاصة الدبل والخواتم.

سعر الذهب اليوم في مصر

وتراجع سعر الجنيه الذهب في مصر، بعد قفزة جنونية وهو الذي يقبل عليه الكثير من أجل الاستثمار، ويرغب الكثيرون في متابعة سعره يومياً سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية وبالمصنعية.

وسجّل سعر الجنيه الذي يزن 8 جرامات من عيار 24، هبوطا ليبدأ من نحو 28,400 جنيه للشراء بعد 29200 جنيه بفارق نحو على 800 جنيه.

سعر الذهب مباشر 

وفي هذا التقرير يقدم موقع “صدى البلد” أسعار الذهب بمختلف أعيرته بدون أي مصنعية، مع العلم أن هذه الأسعار قد تتغير من حين لآخر على مدار اليوم: 

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الأحد في مصر: 4,000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم السبت : 3,500 جنيه للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم السبت : 3,000 جنيه.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم السبت عيار 14 للشراء: 2,333 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم السبت عيار 24 للبيع: 28000 جنيه، والشراء 28,400 جنيه .

سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية

وعند شراء الأصفر خاصة المشغولات في التعرف على  سعر مصنعية الذهب، وخاصة مصنعية عيار 21، يكون بنسبة كبيرة بدءًا من 80 وحتى 150 جنيهًا ، وقد تبدأ من 6% من سعر الجرام أو يزيد لدى بعض التجار عند شراء المشغولات الذهبية.

سعر الذهب سعر جرام الذهب عيار 21 الذهب اليوم عيار 21 أسعار الذهب سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية

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