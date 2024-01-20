1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب بعد تخطيه الـ4 آلاف.. وعيار 21 مفاجأة

تراجع سعر الذهب اليوم في مصر، بعد قفزة جنونية بالأمس، إذ سجّل خلالها سعر الجرام عيار 24 ما يزيد على 4100 جنيه على غير المتوقع وهو من أبرز ما يبحث عنه الكثير لشراء السبائك والجنيهات الذهب.

كما وصل سعر الجرام من عيار 21 إلى نحو 3650 جنيهًا بدون مصنعية على المشغولات كأعلى سعر أمس 19 يناير .

وشهد سعر الذهب اليوم تراجعاً ملحوظاً ليبدأ من نحو 3,480 جنيهًا للبيع للعيار الأشهر في مصر وهو عيار 21 بعد أن سجل 3650 جنيهًا.

الذهب

سعر الذهب اليوم عيار 21

وشهد سعر الجرام من عيار 21 الذي يفضله الكثير عن شراء المشغولات بكافة أنواعها من محلات الصاغة تراجعًا ملحوظًا ، كما شهد سعر الجنيه الذهب تراجعا أيضاً والذي يفضله الكثير للاستثمار من أجل حفظ أموالهم والاستفادة بها، ليبدأ اليوم من 27,840 جنيهاُ للشراء بدون مصنعية.

أسعار الذهب

وشهد سعر الذهب أعلى قمة في تاريخه محليًا، أمس 19 يناير 2023، ووصل سعر الجرام الأشهر عند شراء المشغولات الذهبية وهو عيار 21 إلى أكثر من 3650 جنيهًا رسميًا لأول مرة وسجّل الجنيه نحو 29200 جنيه.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 18 اليوم

كما تراجع سعر الذهب اليوم في مصر من عيار 18 ليبدأ الجرام اليوم من 2,983 جنيها للبيع بعد 3111 جنيها للشراء وهو ما يبحث عنه الكثير لشراء بعض أنواع المشغولات.

ويبحث الكثير عن سعر عيار 18 اليوم، بدون أي مصنعية أو ضريبة أو دمغة، وبالمصنعية ويعد من الأعيرة الشهيرة والمنتشرة جدًا لشراء المشغولات الذهبية عند الزواج، خاصة الدبل والخواتم.

سعر الذهب اليوم في مصر

وتراجع سعر الجنيه الذهب في مصر، بشكل ملحوظ وهو الذي يقبل عليه الكثير من أجل الاستثمار، ويرغب الكثيرون في متابعة سعره يومياً سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية وبالمصنعية.

وسجّل سعر الجنيه الذي يزن 8 جرامات من عيار 24، هبوطا ليبدأ من نحو 28,000 جنيه للشراء بعد 29200 جنيه بفارق يزيد على 1000 جنيه.

سعر الذهب مباشر

وفي هذا التقرير يقدم موقع “صدى البلد” أسعار الذهب بمختلف أعيرته بدون أي مصنعية، مع العلم أن هذه الأسعار قد تتغير من حين لآخر على مدار اليوم:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم السبت في مصر: 4,000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم السبت : 3,500 جنيه للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم السبت : 3,000 جنيه.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم السبت عيار 14 للشراء: 2,333 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم السبت عيار 24 للبيع: 27,840 جنيها، والشراء 28,000 جنيه .

سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية

ويرغب المشترون خاصة عند شراء المشغولات في التعرف على سعر مصنعية الذهب ، وخاصة مصنعية عيار 21، يكون بنسبة كبيرة بدءًا من 80 وحتى 150 جنيهًا ، وقد تبدأ من 6% من سعر الجرام أو يزيد لدى بعض التجار عند شراء المشغولات الذهبية.