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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

عيار21 يكسر حاجز 3500 جنيه.. مفاجأة فى أسعار الذهب تحدث لأول مرة

أسعار الذهب
أسعار الذهب

تحظي  أسعار الذهب خلال تعاملاتها على مدار اليوم بأهمية كبيرة لدي الكثيرون حيث أنها معلومة اقتصادية هامة يرغب المقبلين على الزواج بهدف تحديد الوقت الأنسب لشراء الشبكة حيث تخطي عيار 24 حاج ال 3900.

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أسعار الذهب في مصر اليوم .. وعيار 21 الآن

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وتعد  أسعار الذهب ذات أهمية خاصة  لدي المستثمرين الراغبين فى ادخار أموالهم خاصة أن المعدن الأصفر ملاذ فى ظل الأزمة الإقتصادية والإجتماعية التى يعاني منها العالم أجمع.

أسعار الذهب اليوم 


وجاءت متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية كما يلي :-

- بلغ سعر عيار 24 اليوم وهو الأعلي داخل الأسواق المصرية بالمصنعية في محلات الصاغة المصرية 4062 جنيهًا للبيع، مقابل 4004 جنيهات للشراء فيما بلغ بدون مصنعية حوالي  3909 جنيها للجرام.

- سجل سعر عيار 21 بالمصنعية عند 3555 جنيهًا للبيع، مقابل 3505 جنيهات للشراء، وهو العيار الأكثر انتشارًا في محلات الصاغة. فيما سجل بدون مصنعية 3420 جنيها.

- بلغ سعر عيار 18 اليوم بالمصنعية صباح اليوم عند 3047 جنيهًا للبيع، مقابل 3004 جنيهات في حالة الشراء.

- بلغ سعر عيار 14 اليوم بالمصنعية اليوم في مصر 2370 جنيهًا للبيع، 2336 جنيهًا للشراء، وهو العيار الأقل انتشارًا في مصر.

- سجل سعر الجنيه الذهب 26920 جنيهًا للبيع، و26880 جنيهًا في حالة الشراء.

سعر الذهب بالمصنعية


تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا


وعلي المستوى العالمي ارتفعت أسعار الذهب، في التعاملات على خلفية تراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية لكنها ظلت قرب أدنى مستوياتها في 5 أسابيع مع تلاشي تفاؤل المستثمرين حيال خفض أسعار الفائدة بعد تعليقات متشددة من مسؤول بمجلس الاحتياطي الفيدرالي وبيانات قوية.

وتراجع الدولار 0.2 % مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأميركية أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. كما هبطت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات.

وارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في الشهر الماضي مما جعل الاقتصاد يقبل على العام الجديد وهو على أرض صلبة.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 % إلى 2010.59 دولار للأونصة، بعد يوم من انخفاضه إلى 2001.72 دولار، وهو أدنى مستوياته منذ 13 ديسمبر.

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وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 % إلى 2012.40 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 % إلى 22.61 دولار للأونصة، وزاد البلاتين بنسبة 0.2 % إلى 885.38 دولار وارتفع البلاديوم بنسبة 1.2 % إلى 926.54 دولار للأونصة.

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