عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

4 آلاف جنيه.. صعود قوي لأسعار الذهب في مصر اليوم 19 يناير 2024

صدى البلد

يقدم موقع “صدى البلد” أسعار الذهب بمختلف أعيرته بدون أي مصنعية، مع العلم أن هذه الأسعار قد تتغير من حين لآخر على مدار اليوم: 

سعر الذهب مباشر 

  • سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب  عيار 24 نحو 4000 جنيه.

  • سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 3550 جنيها.

  • سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 يسجل 3000 جنيه .

  • سعر جرام الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 يسجل 2343 جنيها.

  • سعر جرام الذهب عيار 12

سجل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 2000 جنيه.

  • سعر جرام الذهب عيار 9

سجل سعر جرام الذهب عيار 9 نحو 1500 جنيه.

  • سعر الأونصة 2016 دولارا

سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية

ويرغب المشترون خاصة عند شراء المشغولات في التعرف على  سعر مصنعية الذهب ، وخاصة مصنعية عيار 21، يكون بنسبة كبيرة بدءًا من 80 وحتى 150 جنيهًا ، وقد تبدأ من 6% من سعر الجرام أو يزيد لدى بعض التجار عند شراء المشغولات الذهبية.

وسجل سعر أوقية الذهب على المستوى العالمي لتبدأ من 2016 دولار بعد 2056 دولارا في بورصة نيويورك.

أكد هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، أن الاكتشافات في مجال المعادن تصب في مصلحة الاقتصاد القومي للدولة، ويعود بالنفع على الدولة، خاصة بعد وجود شراكات مع عدد من الشركات العالمية.

وقال هاني ميلاد، خلال تصريحات تليفزيونية،  أنه يمكن للمواطن إستغلال الموارد الخاصة به في الشهادات، لأنه يكون لها عائد شهري، أو الإستثمارفي الذهب، لو أراد أن يحقق ربح على المدى الطويل.

معروض من الذهب للبيع

وتابع رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، أن كثرة الطلب على الذهب هو الذي أدى إلى ارتفاع سعر الذهب، وذلك مع عدم وجود معروض من الذهب للبيع.

إطلاق أول صندوق لإدارة سبائك الذهب في مصر

أطلق صندوق للاستثمار فى الذهب ، ويهدف صندوق سبائك، والذي تم تأسيسه بالشراكة بي إيفولف انفستمنت وبلتون سيكيوريتيز هولدينج،إلى الاستثمار المباشر في الذهب عيار 24 قيراطًا بدرجة نقاء 999.9.

وقالت داليا شفيق، الرئيس التنفيذي لاحدى شركات ادارة  صناديق الاستثمار ان الصندوق استثمار يستهدف 10 مليون جنيه من خلال طرح 100 ألف وثيقة، بقيمة اسمية للوثيقة 100 جنيه مصري. وقد قامت الجهات المؤسسة بالاكتتاب في الصندوق بمبلغ 5 ملايين جنيه.

واضافت ان الهدف الرئيسي من إطلاق الصندوق هو تقديم وسيلة مبتكرة وآمنه للاستثمار في الذهب داخل مصر، في ظل تزايد الطلب العالمي على الاستثمار في الذهب كوسيلة فعالة للتحوط من التضخم وتقلبات اسعار الصرف، بالإضافة إلى توفير فرصة للمستثمرين لتنويع محافظهم الاستثمارية.

ولفتت الى انه لضمان أقصى قدر من الأمان والحماية لأصول الصندوق، يتم التأمين على سبائك الذهب الموجودة داخل الصندوق وتخزينها من قبل شركة إيجي كاش، وهي مؤسسة مالية متخصصة ومملوكة للبنك المركزي المصري.

واعلنت عن إضافة فئة أصول جديدة إلى قائمة المنتجات الاستثمارية فى السوق المصرى وذلك عن طريق تقديم أداة متميزة للمستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار في الذهب بطريقة ميسرة مع ضمان أن الذهب المستثمر فيه على أعلى مستويات النقاء ويتم تخزينه والتأمين عليه بواسطة مؤسسة مالية كبرى".

الذهب الذهب مباشر الذهب الان أسعار الذهب الان أسعار الذهب مباشر الذهب اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بحبه جدا .. رد صادم من دينا عن حقيقة زواجها بـ أحمد الفيشاوي

بسبب مباراة مصر وغانا.. التونسي طارق دياب يثور غضبًا في استديو التحليل

380 مليار جنيه في أسبوعين.. وهذا آخر موعد لشهادات 27%| تفاصيل

صدمة .. مدة غياب محمد صلاح وموقفه من مباراة كاب فيردي القادمة

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار غزيرة في عدة مناطق خلال ساعات

صحيفة إنجليزية تكشف نوع إصابة محمد صلاح

قلع التيشيرت.. موقف صادم من مؤلف فيلم الملكة على الريد كاربت

للمرة الخامسة| خطة جديدة لـ تخفيف أحمال الكهرباء.. اعرف موعد التطبيق

ترشيحاتنا

المرة الثانية .. إحباط محاولة تهريب على الحدود الشمالية الشرقة

أوستن وجالانت يبحثان تحول إسرائيل إلى "عمليات أقل شدة" في قطاع غزة

4 آلاف جنيه.. صعود قوي لأسعار الذهب في مصر اليوم 19 يناير 2024

في عيد ميلاد مي عز الدين .. تعرف على أهم محطاتها الفنية

سعر صادم.. فستان نانسي عجرم الضيق في ليلة صلاح الشرنوبي يشعل السوشيال ميديا

حملات لضبط التلاعب في أسعار الذهب .. تعرف على العقوبات القانونية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعليق صادم من مصمم أزياء عن فستان أصالة في الرياض

شاهد هيفاء وهبي وابنتها بالجينز المقطع تشعل السوشيال ميديا

بأقل التكاليف.. طريقة عمل كيكة الذرة

دمية تسخر من أطفال غزة .. ما قصتها؟

فيديو

بشائر 2024.. اكتشاف منجم ذهب جديد

فيروس فتاك.. الصين تجري تجارب جديدة على الفئران

4 تغييرات بتشكيل منتخب مصر أمام غانا

سلاسل ألماس بمليون جنيه.. كشف لغز سرقة مايا شيحة داخل مركز تجميل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ