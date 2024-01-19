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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسعار الذهب في مصر اليوم .. وعيار 21 الآن

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم الجمعة

قدمت الإعلامية هند النعساني، تقريرا عن أسعار الذهب اليوم الجمعة 19  يناير 2024، خلال برنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”.
 

ويبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة؛ وذلك بسبب التغيرات الكبيرة التي شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.
 

سعر الذهب اليوم
 

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3909 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3420 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2930 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل  27.360 جنيه.
 

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