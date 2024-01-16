600 جنيه|تحرك قياسي في أسعار الذهب بمحلات الصاغة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

شهد سعر الذهب اليوم في مصر، تحركا كبيرا على غير المتوقع، وهو من أبرز ما يبحث عنه الكثير ، بعد أن وصل سعر الجرام من عيار 21 إلى نحو 3500 جنيه بالمصنعية على بعض المشغولات كأعلى سعر اليوم.

وشهد سعر الذهب اليوم تحركا ملحوظا ليبدأ من نحو 3,360 جنيها للشراء للعيار الأشهر في مصر وهو عيار 21 بعد ان سجل 3,215 جنيها، مخالفا كل التوقعات بعد أيام من طرح شهادات الـ27% في بنكي الأهلي ومصر.

الذهب

سعر الذهب اليوم عيار 21

وشهد سعر الجرام من عيار 21 الذي يفضله الكثير عن شراء المشغولات بكافة أنواعها من محلات الصاغة تحركا ملحوظا ، كما شهد سعر الجنيه الذهب تحركا أيضا والذي يفضله الكثير للاستثمار من أجل حفظ أموالهم والاستفادة بها، ليبدأ اليوم من 26,880 جنيها للشراء بدون مصنعية.

أسعار الذهب

وسجل سجل سعر الذهب أعلى قمة في تاريخه محليا، اليوم 16 يناير 2023، ووصل سعر الجرام الأشهر عند شراء المشغولات الذهبية وهو عيار 21 إلى أكثر من 3,360 جنيهًا رسميًا لأول مرة وسجّل الجنيه نحو 26880 جنيها إلى 27 ألف جنيه.

سعر الذهب

وشهدت أسعار المعدن قفزة إلى هذا المستوى بسبب إقبال غير مسبوق على الشراء كما ارتفع سعر الأوقية اليوزم في بورصة نيويورك، لتسجل مستويات بنحو 2056 دولارًا.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

و تحرك سعر الذهب اليوم في مصر من عيار 18 ليبدأ الجرام اليوم من 2,880 جنيها بعد 2,730 جنيها للشراء وهو ما يبحث عنه الكثير لشراء بعض أنواع المشغولات.

ويبحث الكثير عن سعر عيار 18 اليوم، بدون أي مصنعية أو ضريبة أو دمغة، وبالمصنعية ويعد من الأعيرة الشهيرة والمنتشرة جدًا لشراء المشغولات الذهبية عند الزواج، خاصة الدبل والخواتم.

سعر الذهب اليوم في مصر

وتحرك سعر الجنيه الذهب في مصر، تحركا بشكل ملحوظ وهو الذي يقبل عليه الكثير من أجل الاستثمار، ويرغب الكثيرون في متابعة سعره يومياً سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية وبالمصنعية.

وسجّل سعر الجنيه الذي يزن 8 جرامات من عيار 24، زيادة ليبدأ من نحو 26880 بعد 26,240 جنيها للشراء بفارق نحو 600 جنيه.

الذهب

سعر الذهب مباشر

وفي هذا التقرير يقدم موقع “صدى البلد” أسعار الذهب بمختلف أعيرته بدون أي مصنعية، مع العلم أن هذه الأسعار قد تتغير من حين لآخر على مدار اليوم:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الاثنين في مصر: 3,840 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الاثنين : 3,360 جنيهًا للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الاثنين : 2,880 جنيهاً.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الاثنين عيار 14 للشراء: 2,240 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الاثنين عيار 24 للبيع: 26,640 جنيها.

سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية

ويرغب المشترون خاصة عند شراء المشغولات في التعرف على سعر مصنعية الذهب ، وخاصة مصنعية عيار 21، يكون بنسبة كبيرة بدءًا من 80 وحتى 150 جنيهًا ، وقد تبدأ من 6% من سعر الجرام أو يزيد لدى بعض التجار عند شراء المشغولات الذهبية.

وسجل سعر أوقية الذهب ارتفاع على المستوى العالي لتبدأ من 2,056.55 دولار بعد 2,049.06 دولارا في بورصة نيويورك.