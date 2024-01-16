عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

600 جنيه|تحرك قياسي في أسعار الذهب بمحلات الصاغة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

سعر الذهب
سعر الذهب

شهد سعر الذهب اليوم في مصر، تحركا كبيرا على غير المتوقع، وهو من أبرز ما يبحث عنه الكثير ، بعد أن وصل سعر الجرام من عيار 21 إلى نحو 3500 جنيه بالمصنعية على بعض المشغولات كأعلى سعر اليوم.

وشهد سعر الذهب اليوم تحركا ملحوظا ليبدأ من نحو 3,360 جنيها للشراء للعيار الأشهر في مصر وهو عيار 21 بعد ان سجل 3,215 جنيها، مخالفا كل التوقعات بعد أيام من طرح شهادات الـ27% في بنكي الأهلي ومصر.

الذهب

سعر الذهب اليوم عيار 21 

وشهد سعر الجرام من عيار 21 الذي يفضله الكثير عن شراء المشغولات بكافة أنواعها من محلات الصاغة تحركا ملحوظا ، كما شهد سعر الجنيه الذهب تحركا  أيضا والذي يفضله الكثير للاستثمار من أجل حفظ أموالهم والاستفادة بها، ليبدأ اليوم من 26,880 جنيها للشراء بدون مصنعية.

1000 جنيه| سعر الذهب يخالف التوقعات بتحركات جديدة وعيار 21 الآن مفاجأة

800 جنيه| سعر الذهب يخالف التوقعات بمحلات الصاغة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

سعر الذهب عيار 21 في الإمارات اليوم

تحركات جديدة تضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

تحركات جديدة في سوق الذهب .. وهذا سعر عيار 21

تعرف على سعر الذهب في مصر اليوم

مفاجأة بشأن المتحكم في تحديد سعر الذهب محليا ..فيديو

أسعار الذهب

وسجل سجل  سعر الذهب أعلى قمة في تاريخه محليا، اليوم 16 يناير 2023، ووصل سعر الجرام الأشهر عند شراء المشغولات الذهبية وهو عيار 21 إلى أكثر من  3,360 جنيهًا رسميًا لأول مرة وسجّل الجنيه نحو 26880 جنيها إلى 27 ألف جنيه.

سعر الذهب

وشهدت أسعار المعدن قفزة إلى هذا المستوى بسبب إقبال غير مسبوق على الشراء كما ارتفع سعر الأوقية اليوزم في بورصة نيويورك، لتسجل مستويات بنحو 2056 دولارًا.

سعر الذهب عيار 18 اليوم 

و تحرك سعر الذهب اليوم في مصر من عيار 18 ليبدأ الجرام اليوم من 2,880 جنيها بعد  2,730 جنيها للشراء وهو ما يبحث عنه الكثير لشراء بعض أنواع المشغولات.

ويبحث الكثير عن سعر عيار 18 اليوم، بدون أي مصنعية أو ضريبة أو دمغة، وبالمصنعية  ويعد من الأعيرة الشهيرة والمنتشرة جدًا لشراء المشغولات الذهبية عند الزواج، خاصة الدبل والخواتم.

سعر الذهب اليوم في مصر

وتحرك سعر الجنيه الذهب في مصر، تحركا بشكل ملحوظ وهو الذي يقبل عليه الكثير من أجل الاستثمار، ويرغب الكثيرون في متابعة سعره يومياً سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية وبالمصنعية.

وسجّل سعر الجنيه الذي يزن 8 جرامات من عيار 24، زيادة ليبدأ من نحو 26880 بعد 26,240 جنيها للشراء بفارق نحو 600 جنيه.

الذهب

سعر الذهب مباشر 

وفي هذا التقرير يقدم موقع “صدى البلد” أسعار الذهب بمختلف أعيرته بدون أي مصنعية، مع العلم أن هذه الأسعار قد تتغير من حين لآخر على مدار اليوم: 

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الاثنين في مصر: 3,840 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الاثنين : 3,360 جنيهًا للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الاثنين : 2,880 جنيهاً.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الاثنين عيار 14 للشراء: 2,240 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الاثنين عيار 24 للبيع: 26,640 جنيها.

سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية

ويرغب المشترون خاصة عند شراء المشغولات في التعرف على  سعر مصنعية الذهب ، وخاصة مصنعية عيار 21، يكون بنسبة كبيرة بدءًا من 80 وحتى 150 جنيهًا ، وقد تبدأ من 6% من سعر الجرام أو يزيد لدى بعض التجار عند شراء المشغولات الذهبية.

وسجل سعر أوقية الذهب ارتفاع على المستوى العالي لتبدأ من 2,056.55 دولار بعد 2,049.06 دولارا في بورصة نيويورك.

الذهب سعر الذهب اليوم سعر الذهب اليوم عيار 21 أسعار الذهب سعر الذهب عيار 18 اليوم الذهب اليوم سعر الذهب مباشر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تصدر تحذيرًا لسكان القاهرة والمحافظات المحيطة لهذا السبب

30 جنيها| تراجع مستمر في أسعار الدواجن.. وهذا ثمن كرتونة البيض اليوم

600 جنيه|تحرك قياسي في أسعار الذهب بمحلات الصاغة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

تقارير إعلامية تكشف حجم التغيير الوزاري المرتقب

السبب في غلاء المعدن الأصفر| تفاصيل القبض على أكبر تاجر ذهب.. شاهد

مدرب شاب يقنع نجم الأهلي بالرحيل عن النادي

رضا سيكا يفتح النار على نجم الأهلي بعد تعادل المنتخب .. فيديو

المتحدث العسكري: إحباط عملية تهريب مواد مخدرة جنوب منفذ العوجة

موضوعات متعلقة

أخبار التوك شو| حقيقة رفع سعر رغيف الخبز .. مفاجأة بشأن المتحكم في تحديد أسعار الذهب

مفاجأة بشأن المتحكم في تحديد سعر الذهب محليا ..فيديو

سعر الذهب عيار 21 اليوم 15-1-2024 في محلات الصاغة

تحركات جديدة تضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم الأحد في مصر

1000 جنيه| سعر الذهب يخالف التوقعات بتحركات جديدة وعيار 21 الآن مفاجأة

800 جنيه| سعر الذهب يخالف التوقعات بمحلات الصاغة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة في مصر

ترشيحاتنا

كل حاجتنا تحت التراب| سكان عقار السيدة يروون لحظات الرعب والموت..فيديو

بحوزتهم 1.5 كيلو هيروين.. سقوط عصابة المخدرات بسوهاج

تستهدف قاعدة عسكرية.. إسقاط 3 مسيرات مفخخة بالقرب من مطار أربيل

بعد توقفها لأيام.. السفن القطرية تستأنف مسارها إلى قناة السويس

شروط القبول بالجامعات الخاصة والأهلية الترم الثاني 2024 والأوراق المطلوبة

ما أسماء شهر رجب؟.. له 18 اسما أعجبها رجم والمعشعش والإفتاء توضح السبب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليس مجنونًا.. رجل يرتدي «ميكرويف» برأسه ويسير بشوارع بريطانيا لهذا السبب| صور

صعوبة في التنفس وأكسجين| لحظات حرجة بحياة بيومي فؤاد.. وهذه حالته الصحية

التهاب الحلق .. الأسباب والأعراض والعلاج

عمرها 44 عاما.. مراحل تطور شكل ياسمين عبدالعزيز من فتاة الإعلانات لنجمة الشباك

فيديو

معجب هيفاء يبكي ويقبل يدها.. وآخر طلب الزواج من نوال الزغبي على الهوا

لفتت الانتباه.. الفنانة رانيا منصور تثير الجدل عبر إنستجرام

بتصورني في أوضاع مخلة.. رجل يستغيث من زوجته بسبب التيك توك

العثور على سفينة أمريكية غارقة بالبحر الأحمر.. هل دمرها الحوثيون؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ