500 جنيه في يوم|سعر الذهب يخالف التوقعات مجددا.. ومفاجأة بعيار 21 الآن

يبحث الكثير يوميا عن سعر الذهب اليوم في مصر، بعد أن وصل سعر الجرام من عيار 21 إلى نحو 3500 جنيه بالمصنعية على بعض المشغولات كأعلى سعر في بداية الأسبوع المنقضي.

وتحرك سعر الذهب اليوم ليبدأ من نحو 3,215 جنيها للشراء للعيار الأشهر في مصر، مخالفا كل التوقعات بعد أيام من طرح شهادات الـ27% في بنكي الأهلي ومصر.

سعر الجرام عيار 21

وتحرك سعر الجرام من عيار 21 الذي يفضله الكثير عن شراء المشغولات بكافة أنواعها من محلات الصاغة ، كما شهد سعر الجنيه الذهب تحركا ملحوظا والذي يفضله الكثير للاستثمار من أجل حفظ أموالهم والاستفادة بها، ليبدأ اليوم من 25,720 جنيها للشراء بدون مصنعية.

سعر الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب الآن

وكان سعر الذهب وصل إلى أعلى قمة محليا ، يوم 27 ديسمبر 2023، ووصل سعر الجرام الأشهر عند شراء المشغولات الذهبية وهو عيار 21 إلى 3,350 جنيهًا رسميًا لأول مرة وسجّل الجنيه نحو 26400 جنيه إلى 27 ألف جنيه.

وقفزت أسعار المعدن إلى هذا المستوى بسبب إقبال غير مسبوق على الشراء وقتها كما ارتفع سعر الأوقية حينها في بورصة نيويورك، لتسجل مستويات بنحو 2,080 دولارًا حينها، مع تثبيت سعر الفائدة على الدولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

كما تحرك سعر الذهب اليوم في مصر من عيار 18 ليبدأ الجرام اليوم من 2,730 جنيها بعد 2,704 جنيهات أمس و2,829 جنيها للشراء كأعلى سعرـ وهو ما يبحث عنه الكثير لشراء بعض أنواع المشغولات.

ويبحث الكثير عن سعر عيار 18 اليوم، بدون أي مصنعية أو ضريبة أو دمغة، وبالمصنعية ويعد من الأعيرة الشهيرة والمنتشرة جدًا لشراء المشغولات الذهبية عند الزواج، خاصة الدبل والخواتم.

سعر الذهب اليوم في مصر

تحرك سعر الجنيه الذهب في مصر، بشكل ملحوظ وهو الذي يقبل عليه الكثير من أجل الاستثمار، ويرغب الكثيرون في متابعة سعره يومياً سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية وبالمصنعية.

وسجّل سعر الجنيه الذي يزن 8 جرامات من عيار 24، زيادة ليبدأ من نحو 25,720 جنيها للبيع بعد 25,240 جنيه للشراء بفارق نحو 500 جنيه.

سعر الذهب مباشر

يقدّم موقع “صدى البلد” فيما يلي تقريرًا مفصلاً عن أسعار الذهب بمختلف أعيرته بدون أي مصنعية، مع العلم أن هذه الأسعار قد تتغير من حين لآخر على مدار اليوم:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الجمعة في مصر: 3,674 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الجمعة: 3,215 جنيهًا للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الجمعة: 2,756 جنيهاً.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الجمعة عيار 14 للشراء: 2,143 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الجمعة عيار 24 للبيع: 25,480 جنيها.

سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية

ويرغب المشترون خاصة عند اقتناء المشغولات في التعرف على سعر مصنعية الذهب ، وخاصة مصنعية عيار 21، يكون بنسبة كبيرة بدءًا من 80 وحتى 150 جنيهًا ، وقد تبدأ من 6% من سعر الجرام أو يزيد لدى بعض التجار عند شراء المشغولات الذهبية.