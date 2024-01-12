عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

500 جنيه في يوم|سعر الذهب يخالف التوقعات مجددا.. ومفاجأة بعيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم في مصر

يبحث الكثير يوميا عن سعر الذهب اليوم في مصر، بعد أن وصل سعر الجرام من عيار 21 إلى نحو 3500 جنيه بالمصنعية على بعض المشغولات كأعلى سعر في بداية الأسبوع المنقضي.

وتحرك سعر الذهب اليوم ليبدأ من نحو 3,215 جنيها للشراء للعيار الأشهر في مصر، مخالفا كل التوقعات بعد أيام من طرح شهادات الـ27% في بنكي الأهلي ومصر.

1000 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن.. ومصير تجار الدولار|فيديو

مفاجأة بشأن عودة رمضان صبحي لـ الأهلي.. وهذا سعر الذهب اليوم بعد التحركات الأخيرة.. أخبار التوك شو

مفاجأة غير سعيدة لتجار الذهب

الذهب يواصل الارتفاع قبيل إعلان بيانات التضخم الأمريكية

800 جنيه|تراجع جديد في أسعار الذهب بسبب شهادات الـ27%..وعيار 21 الآن مفاجأة

الدهب هينزل| مصدر حكومي مسئول يفجر مفاجأة عن أسعار الذهب: "ماحدش يشتري قبل 15 يوم"

سعر الجرام عيار 21

وتحرك سعر الجرام من عيار 21 الذي يفضله الكثير عن شراء المشغولات بكافة أنواعها من محلات الصاغة ، كما شهد سعر الجنيه الذهب تحركا ملحوظا والذي يفضله الكثير للاستثمار من أجل حفظ أموالهم والاستفادة بها، ليبدأ اليوم من 25,720 جنيها للشراء بدون مصنعية.

 سعر الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب الآن

وكان  سعر الذهب وصل إلى أعلى قمة محليا ، يوم 27 ديسمبر 2023، ووصل سعر الجرام الأشهر عند شراء المشغولات الذهبية وهو عيار 21 إلى 3,350 جنيهًا رسميًا لأول مرة وسجّل الجنيه نحو 26400 جنيه إلى 27 ألف جنيه.

وقفزت أسعار المعدن إلى هذا المستوى بسبب إقبال غير مسبوق على الشراء وقتها كما ارتفع سعر الأوقية حينها في بورصة نيويورك، لتسجل مستويات بنحو 2,080 دولارًا حينها، مع تثبيت سعر الفائدة على الدولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم 

كما تحرك سعر الذهب اليوم في مصر من عيار 18 ليبدأ الجرام اليوم من 2,730  جنيها بعد  2,704  جنيهات أمس و2,829 جنيها للشراء كأعلى سعرـ وهو ما يبحث عنه الكثير لشراء بعض أنواع المشغولات.

ويبحث الكثير عن سعر عيار 18 اليوم، بدون أي مصنعية أو ضريبة أو دمغة، وبالمصنعية  ويعد من الأعيرة الشهيرة والمنتشرة جدًا لشراء المشغولات الذهبية عند الزواج، خاصة الدبل والخواتم.

سعر الذهب اليوم في مصر

تحرك سعر الجنيه الذهب في مصر، بشكل ملحوظ وهو الذي يقبل عليه الكثير من أجل الاستثمار، ويرغب الكثيرون في متابعة سعره يومياً سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية وبالمصنعية.

وسجّل سعر الجنيه الذي يزن 8 جرامات من عيار 24، زيادة ليبدأ من نحو 25,720 جنيها للبيع بعد 25,240 جنيه للشراء بفارق نحو 500 جنيه.

سعر الذهب مباشر 

يقدّم موقع “صدى البلد” فيما يلي تقريرًا مفصلاً عن أسعار الذهب بمختلف أعيرته بدون أي مصنعية، مع العلم أن هذه الأسعار قد تتغير من حين لآخر على مدار اليوم: 

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الجمعة في مصر: 3,674 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الجمعة: 3,215  جنيهًا للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الجمعة: 2,756 جنيهاً.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الجمعة عيار 14 للشراء: 2,143 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الجمعة عيار 24 للبيع: 25,480  جنيها.

سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية

ويرغب المشترون خاصة عند اقتناء المشغولات في التعرف على  سعر مصنعية الذهب ، وخاصة مصنعية عيار 21، يكون بنسبة كبيرة بدءًا من 80 وحتى 150 جنيهًا ، وقد تبدأ من 6% من سعر الجرام أو يزيد لدى بعض التجار عند شراء المشغولات الذهبية.

 

سعر الذهب سعر الجرام عيار 21 أسعار الذهب الان الذهب عيار 18 اليوم سعر الذهب مباشر سعر الذهب عيار 21

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه في يوم|سعر الذهب يخالف التوقعات مجددا.. ومفاجأة بعيار 21 الآن

30 جنيهًا| تراجع مفاجئ في أسعار الدواجن لليوم الثاني.. وهذا ثمن البيض

عواصف رملية وترابية بعد ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

مفاجأة تحقيقات أمن الدولة..رئيس شركة المياه تزوج الوسيطة عرفيا بعد علاقة غير شرعية

الداخلية تزف بشرى سعيدة للمواطنين

أكبر مصنع في العالم| حكاية هرم مصر الرابع.. والافتتاح الشهر المقبل

لاعب سوبر | الأهلي يقترب من ضم مدافع جديد "تفاصيل"

قفزة في أسعار أعيرة الذهب اليوم الجمعة بمصر.. اعرف سعر الجرام عيار 21

موضوعات متعلقة

1000 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن.. ومصير تجار الدولار|فيديو

ارتفاع كبير لـ الذهب عالميا بعد تلقي الدولار ضربة قوية من التضخم الأمريكي

الذهب يواصل الارتفاع قبيل إعلان بيانات التضخم الأمريكية

الأمطار تصل القاهرة بعد ساعات وشعبة الذهب تعلن مفاجأة عن الأسعار ومواطن يفضح زوجته على الهواء بتهديد صريح..أخبار التوك شو

رئيس شعبة الذهب يفجر مفاجأة عن سعره في 2024

800 جنيه انخفاضا دفعة واحدة.. زلزال قوي يضرب أسعار الذهب في مصر

هبوط أسعار الذهب بعد شهادات الـ27% وعيار 21 الآن مفاجأة

ترشيحاتنا

أعمال أول رجب 2024 .. عليك بهذه العبادات واحذر من الظلم

ابن عمه خلص عليه.. 5 آلاف جنيه ثمن حياة عامل ببولاق الدكرور

الأردن عن الضربات الأمريكية البريطانية في اليمن: نتابع الأوضاع بقلق

تهديد ووعيد بعد الهجوم الأمريكي البريطاني.. بيان حوثي يتحدث عن سقوط ضحايا

10 دول شاركت في الضربات الأمريكية البريطانية ضد الحوثيين.. تعرف عليها

الجبار تظهر في السماء اليوم.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السكر ووجع البطن| جمال شعبان يفجر مفاجآت عن سر انتشار الجلطات بين الشباب

طريقة عمل فطائر باف باللحم.. سهلة ولذيذة

مي عمر تستعرض رشاقتها بإطلالة مثيرة للجدل| شاهد

نشرة المرأة و الصحة| حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 12 يناير.. إطلالات شاهيناز ستار ميكر

فيديو

حدوتة: عمر كمال مكنش معروف قبل بنت الجيران و"مخصماك" اتظلمت في الأول

استعدوا.. الشيطان يقترب من الأرض في هذا الموعد.. فيديو جراف

تبرأوا منها ومنعوها من الغناء.. قصة شقيقة شيرين عبدالوهاب الوهمية

ارتبطت بشخصية بارزة.. حقيقة زواج الفنانة ملك قورة ورد فعل والدتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: من القلب أدعو

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: سحر اللغة العربية في التربية

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: عقدة آبى أحمد..النيل والبحر

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: المادة ٩٩ بالفيتو أسقطت هيئة الأمم المتحدة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: العالم.. بتوقيت غزة!

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: هل يتم إجبار إسرائيل على وقف المذاب.ح فى غزة بالقوة !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى يطيح بنتنياهو وبايدن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: من أنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ