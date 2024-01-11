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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الذهب يواصل الارتفاع قبيل إعلان بيانات التضخم الأمريكية

صدى البلد

ارتفع الذهب  فيما واصل الدولار تراجعه قبيل بيانات للتضخم في الولايات المتحدة، ومن شأنها أن توفر المزيد من المؤشرات حول المسار الذي قد يتبعه الفدرالي الأميركي للسياسة النقدية خلال هذا العام.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 2028.78 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0322 بتوقيت جرينتش، كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 2033.00 دولارا.

وهبط مؤشر الدولار 0.1% متراجعا للجلسة الثانية، مما يزيد من جاذبية المعدن النفيس لحائزي العملات الأخرى.

وقال مات سيمبسون كبير المحللين لدى سيتي إندكس إن نشر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة يلوح في الأفق "وقد يتخذ المضاربون نهجا حذرا" قبل النشر المرتقب.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات
الفورية 0.5% إلى 22.96 دولار للأوقية، وربح البلاديوم 0.8% إلى 1006.84 دولار، فيما استقر البلاتين عند 919.15 دولار.

أسعار المستهلكين ارتفعت الفضة الذهب في المعاملات الفورية الذهب الدولار العقود الأمريكية الآجلة للذهب

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