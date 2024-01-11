800 جنيه|تراجع جديد في أسعار الذهب بسبب شهادات الـ27%..وعيار 21 الآن مفاجأة

شهد سعر الذهب اليوم في مصر، تراجعا ملحوظا ، استمرار لموجة تراجع بدأت قبل يومين، بعد أن وصل سعر الجرام من عيار 21 إلى نحو 3500 جنيه بالمصنعية على بعض المشغولات كأعلى سعر في بداية الأسبوع.

تراجع سعر الذهب اليوم ليبدأ من نحو 3,155 جنيها للبيع للعيار الأشهر في مصر، بعد أيام من طرح شهادات الـ27% في بنكي الأهلي ومصر.

سعر الجرام عيار 21

وتراجع سعر الجرام من عيار 21 الذي يفضله الكثير عن شراء المشغولات بكافة أنواعها من محلات الصاغة ، كما شهد سعر الجنيه الذهب تراجعًا والذي يفضله الكثير للاستثمار من أجل حفظ أموالهم والاستفادة بها، ليبدأ اليوم من 25,240 جنيها.

أسعار الذهب

وكان قد قفز سعر الذهب وصلت به إلى أعلى قمة، يوم 27 ديسمبر 2023، ووصل سعر الجرام الأشهر عند شراء المشغولات الذهبية وهو عيار 21 إلى 3,350 جنيهًا رسميًا لأول مرة وسجّل الجنيه نحو 26400 جنيه إلى 27 ألف جنيه.

وقفزت أسعار المعدن إلى هذا المستوى بسبب إقبال غير مسبوق على الشراء كما ارتفع حينها في بورصة نيويورك، لتسجل مستويات بنحو 2,080 دولارًا حينها، مع تثبيت سعر الفائدة على الدولار.

الذهب

سعر الذهب عيار 18 اليوم

سعر الذهب اليوم في مصر من عيار 18 تراجع ليبدأ الجرام اليوم من 2,704 جنيهات بعد 2,743 جنيها للبيع أمس و2,829 جنيها للشراء كأعلى سعرـ وهو ما يبحث عنه الكثير لشراء بعض أنواع المشغولات.

وعن سعر عيار 18 اليوم، فهو بدون أي مصنعية أو ضريبة أو دمغة، ويعد من الأعيرة الشهيرة والمنتشرة جدًا لشراء المشغولات الذهبية عند الزواج، خاصة الدبل والخواتم.

سعر الذهب اليوم في مصر

كما هبط سعر الجنيه الذهب في مصر، بشكل ملحوظ وهو الذي يقبل عليه الكثير من أجل الاستثمار، ويرغب الكثيرون في متابعة سعره يومياً سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية وبالمصنعية.

وسجّل سعر الجنيه الذي يزن 8 جرامات من عيار 24، تراجعا ليبدأ من نحو 25,240 جنيه للبيع بعد 26000 جنيه قبل ساعات بفارق نحو 800 جنيه.

الذهب

سعر الذهب الآن في مصر

يقدّم موقع “صدى البلد” فيما يلي تقريرًا مفصلاً عن أسعار الذهب بمختلف أعيرته بدون أي مصنعية، مع العلم أن هذه الأسعار قد تتغير من حين لآخر على مدار اليوم:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الخميس في مصر: 3,663 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الخميس : 3,205 جنيهًات للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الخميس : 2,747 جنيهاً.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الخميس عيار 14 للشراء: 2,137 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الخميس عيار 24 للبيع: 25,240 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية

ويبحث المقبلون على الشراء خاصة المشغولات عن سعر مصنعية الذهب ، وخاصة سعر مصنعية عيار 21، يكون بنسبة كبيرة بدءًا من 80 وحتى 150 جنيهًا ، وقد تبدأ من 6% من سعر الجرام أو يزيد لدى بعض التجار عند شراء المشغولات الذهبية