عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

800 جنيه|تراجع جديد في أسعار الذهب بسبب شهادات الـ27%..وعيار 21 الآن مفاجأة

الذهب
الذهب

شهد سعر الذهب اليوم في مصر، تراجعا ملحوظا ، استمرار لموجة تراجع بدأت قبل يومين، بعد أن وصل سعر الجرام من عيار 21 إلى نحو 3500 جنيه بالمصنعية على بعض المشغولات كأعلى سعر في بداية الأسبوع.

تراجع سعر الذهب اليوم ليبدأ من نحو 3,155 جنيها للبيع للعيار الأشهر في مصر، بعد أيام من طرح شهادات الـ27% في بنكي الأهلي ومصر.

سعر الجرام عيار 21

وتراجع سعر الجرام من عيار 21 الذي يفضله الكثير عن شراء المشغولات بكافة أنواعها من محلات الصاغة ، كما شهد سعر الجنيه الذهب تراجعًا والذي يفضله الكثير للاستثمار من أجل حفظ أموالهم والاستفادة بها، ليبدأ اليوم من 25,240 جنيها.

جرام الذهب يسجل 2.747 جنيها.. اعرف أسعار عيار 21 الآن

جرام الذهب يسجل 2717 جنيها.. اعرف أسعار عيار 21 الآن

800 جنيه انخفاضا دفعة واحدة.. زلزال قوي يضرب أسعار الذهب في مصر

تراجع جديد في الذهب اليوم.. ومفاجأة في سعر الجنيه الآن

1000 جنيه|هبوط قياسي بأسعار الذهب بعد شهادات الـ27%.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

سعر أعلى أعيرة الذهب في محال الصاغة اليوم 10-1-2024

أسعار الذهب 

وكان قد قفز  سعر الذهب وصلت به إلى أعلى قمة، يوم 27 ديسمبر 2023، ووصل سعر الجرام الأشهر عند شراء المشغولات الذهبية وهو عيار 21 إلى 3,350 جنيهًا رسميًا لأول مرة وسجّل الجنيه نحو 26400 جنيه إلى 27 ألف جنيه.

وقفزت أسعار المعدن إلى هذا المستوى بسبب إقبال غير مسبوق على الشراء كما ارتفع حينها في بورصة نيويورك، لتسجل مستويات بنحو 2,080 دولارًا حينها، مع تثبيت سعر الفائدة على الدولار.

الذهب

سعر الذهب عيار 18 اليوم 

 سعر الذهب اليوم في مصر من عيار 18 تراجع ليبدأ الجرام اليوم من 2,704  جنيهات بعد 2,743 جنيها للبيع أمس و2,829 جنيها للشراء كأعلى سعرـ وهو ما يبحث عنه الكثير لشراء بعض أنواع المشغولات.

وعن سعر عيار 18 اليوم، فهو بدون أي مصنعية أو ضريبة أو دمغة، ويعد من الأعيرة الشهيرة والمنتشرة جدًا لشراء المشغولات الذهبية عند الزواج، خاصة الدبل والخواتم.

سعر الذهب اليوم في مصر

كما هبط سعر الجنيه الذهب في مصر، بشكل ملحوظ وهو الذي يقبل عليه الكثير من أجل الاستثمار، ويرغب الكثيرون في متابعة سعره يومياً سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية وبالمصنعية.

وسجّل سعر الجنيه الذي يزن 8 جرامات من عيار 24، تراجعا ليبدأ من نحو 25,240 جنيه للبيع بعد 26000 جنيه قبل ساعات بفارق نحو 800 جنيه.

الذهب

سعر الذهب الآن في مصر 

يقدّم موقع “صدى البلد” فيما يلي تقريرًا مفصلاً عن أسعار الذهب بمختلف أعيرته بدون أي مصنعية، مع العلم أن هذه الأسعار قد تتغير من حين لآخر على مدار اليوم: 

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الخميس في مصر: 3,663 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الخميس : 3,205 جنيهًات للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الخميس : 2,747  جنيهاً.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الخميس  عيار 14 للشراء: 2,137 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الخميس عيار 24 للبيع: 25,240  جنيه.

سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية

ويبحث المقبلون على الشراء خاصة المشغولات عن سعر مصنعية الذهب ، وخاصة سعر مصنعية عيار 21، يكون بنسبة كبيرة بدءًا من 80 وحتى 150 جنيهًا ، وقد تبدأ من 6% من سعر الجرام أو يزيد لدى بعض التجار عند شراء المشغولات الذهبية

الذهب سعر الذهب اليوم أسعار الذهب سعر الذهب اليوم بمصر سعر الذهب الان سعر الذهب عيار 21

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه|تراجع جديد في أسعار الذهب بسبب شهادات الـ27%..وعيار 21 الآن مفاجأة

نزلت 10 جنيهات |هبوط فى أسعار الدواجن بالبورصة اليوم الخميس

خريطة سقوط الأمطار الساعات المقبلة| منخفض جوي وانخفاض الحرارة

شوبير يفجر مفاجأة بشأن الخطيب.. تفاصيل

برد طوبة.. الأرصاد تحذر من أمطار ورياح تضرب مصر خلال الساعات المقبلة

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

الجماهير هتتغنى باسمه.. مجدي عبد الغني يعلن مفاجأة بشأن رمضان صبحي والعودة لـ الأهلي

أهم دعاء في هذه الأيام.. ردده مهما كان وضعك المادي أو الاجتماعي

موضوعات متعلقة

تراجع جديد في الذهب اليوم.. ومفاجأة في سعر الجنيه الآن

بفارق 520| هبوط مفاجئ في أسعار الذهب.. وهذا سعر الجنيه الآن

1000 جنيه|هبوط قياسي بأسعار الذهب بعد شهادات الـ27%.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

سعر أشهر أعيرة الذهب في محال الصاغة اليوم 10-1-2024

تشتري شهادة الـ27% أم الذهب؟.. مستشار وزير التموين يقدم النصيحة

مفاجأة فى أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 بـ 3,275 جنيها

ترشيحاتنا

تحطيم تسلا.. BYD تكشف عن سيارة كهربائية بقوة 1000+ حصان

دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل تكشف الانقسامات بين أعضاء الاتحاد الأوروبي

رئيس الوزراء يصل إلى ميناء السخنة لتفقد مشروعات صناعية هامة

هل كثرة الصيام في شهر رجب بدعة؟ |عالم بالأوقاف يوضح

ملايين أسماك السردين تصل ميتة لشاطئ فلبيني قبل زلزال في البحر| صور

هنريك لارسن: ليفربول سيفتقد صلاح خلال البطولة الأفريقية لأنه أفضل لاعبي العالم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوف شولدر.. نور الزاهد تبرز جمالها في أحدث ظهور| شاهد

تفقد السيطرة .. مقطع فيديو لفتاة شابة يشعل غضب السوشيال ميديا

فرو وملابس جذابة.. ياسمين صبري تبهر متابعيها بأحدث إطلالة| شاهد

أسرة أسترالية تتعرض لصدمة مروعة لوجود كائن غير متوقع في المنزل|تفاصيل كاملة

فيديو

حقيقة زواج ملك قورة ورد فعل والدتها.. فيديو

فيديو لسيدة أمريكية تتعرّض للعنصرية يثير ضجة عبر السوشيال ميديا.. شاهد

بـ«تاتو» أمام الكعبة.. زوجة المخرج مجدي الهواري تثير الجدل أثناء أدائها العُمرة|فيديوجراف

وفاء عامر تعتذر عن عدم المشاركة في مسلسل أولاد الحاج متولي..اعرف السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: من القلب أدعو

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: سحر اللغة العربية في التربية

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: عقدة آبى أحمد..النيل والبحر

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: المادة ٩٩ بالفيتو أسقطت هيئة الأمم المتحدة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: العالم.. بتوقيت غزة!

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: هل يتم إجبار إسرائيل على وقف المذاب.ح فى غزة بالقوة !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى يطيح بنتنياهو وبايدن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: من أنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ