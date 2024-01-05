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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

400 جنيه|تحرك عاجل في سعر الذهب بمحال الصاغة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

سعر الذهب
سعر الذهب

تحرك سعر الذهب اليوم في مصر، مجددا بعد تراجع أمس، ليتحرك سعر الجنيه الذهب مجددا ، وكذلك سعر الجرام من عيار 21 الذي يفضله الكثير عن شراء المشغولات من محلات الصاغة.

وتراجع سعر الجنيه الذهب والذي يفضله الكثير للاستثمار من أجل حفظ أموالهم والاستفادة بها ، ليبدأ اليوم من 25,280  جنيها.

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أسعار الذهب 

وكان  سعر الذهب شهد قفزة قوية وصلت به إلى أعلى قمة يوم 27 ديسمبر الماضي، ووصل سعر الجرام الأشهر عند شراء المشغولات الذهبية وهو عيار 21 إلى 3,350 جنيهًا رسميًا لأول مرة وسجل الجنيه نحو 26400 جنيه إلى 27 ألف جنيه.

سعر الذهب

جاء ذلك الارتفاع بالتزامن مع الاقبال التاريخي على الشراء ، ذلك في الوقت الذي قفزت فيه أسعار المعدن في بورصة نيويورك، لتسجل مستويات جديدة، لتصل إلى نحو 2,080 دولارا حينها، مع تثبيت سعر الفائدة على الدولار.

سعر الذهب اليوم في مصر

سجل  سعر الجنيه الذهب في مصر، تحركا بشكل ملحوظ فهو الذي يقبل عليه الآلاف للاستثمار أو للبيع للحصول على أمواله، ويرغب الكثيرون في متابعة سعره يومياً سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية وبالمصنعية.

وسجل سعر الجنيه الذي يزن 8 جرامات من عيار 24، تحركا ليبدأ من نحو 25,520 جنيها للشراء بعد 25,080 جنيها للبيع أمس بفارق نحو 400 جنيه.

سعر الذهب عيار 18 اليوم 

تحرك سعر الذهب اليوم في مصر  للجرام من عيار 18  ليبدأ اليوم من 2,734  للشراء بعد 2,687 جنيها للبيع أمس ، فيما يظل متراجعا من أعلى سعر وهو 2,829 جنيها، وهو ما يبحث عنه الكثير لشراء لعض أنواع المشغولات.

وعن سعر هذا العيار المذكور فهو بدون أي مصنعية او ضريبة أو دمغة، ويعد من الأعيرة الشهيرة والمنتشرة جدا لشراء المشغولات الذهبية عند الزواج.

سعر الذهب الآن في مصر 

يقدم موقع صدى البلد فيما يلي تقريرا مفصلا عن أسعار الذهب بمختلف أعيرته بدون أي مصنعية: 

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الجمعة في مصر: 3,646 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الجمعة : 3,190 جنيهًا للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الجمعة : 2,734 جنيهًا.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم  الجمعة عيار 14 للشراء: 2,127 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الجمعة عيار 24 للبيع: 25,280 جنيها.

سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية

المقبلون على الشراء يهتمون بمعرفة سعر مصنعية الذهب ، وخاصة سعر مصنعية الذهب على الجرام عيار 21، يكون  بنسبة كبيرة بدءا من 80 وحتى 150 جنيها ، وقد تبدأ من 6% من سعر الجرام او يزيد لدى بعض التجار عند شراء المشغولات الذهبية.

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