عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

آي صاغة: تراجع أسعار الذهب 15 جنيها للجرام في تعاملات اليوم

صدى البلد

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الإثنين، تزامنًا مع استمرار عطلة البورصة العالمية احتفالًا بأعياد الميلاد، في حين تترقب الأسواق بيانات اقتصادية هامة خلال الأسبوع الجاري، للحصول على إشارات حول السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي خلال الفترة المقبلة.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب تراجعت 15 جنيهًا خلال تعاملات اليوم مقارنة بختام تعاملات يوم السبت الماضي، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3160 جنيهًا، بينما استقرت الأوقية بالبورصة العالمية عند مستوى 2062 دولار. 


وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3612 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2709 جنيهات، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2107 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب نحو 25280 جنيهًا.


ولفت، إمبابي، إلى أن متوسط أسعار الذهب في شهر يناير سجل نحو 1773  جنيهًا، وفي فبراير سجل 1713 جنيهًا، وسجل في مارس نحو 1979 جنيهًا، وسجل في أبريل نحو 2339 جنيهًا، وسجل في مايو نحو 2444 جنيهًا، وسجل في يونيو نحو 2269 جنيهًا، وسجل في يوليو نحو 2182 جنيهًا، وسجل في أغسطس نحو 2253 جنيهًا، وسجل في سبتمبر نحو 2202 جنيهًا، وسجل في أكتوبر نحو 2378 جنيهًا، وسجل في نوفمبر نحو 2688 جنيهًا، وسجل في ديسمبر نحو 2993 جنيهًا.


وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بنسبة 90%، وبقيمة 1500 جنيه خلال تعاملات عام 2023، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 1675 جنيهًا، ولامس مستوى 3350 جنيهًا، واختتم تعاملات العام عند مستوى 3175 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 13%، وبنحو 237 دولارًا خلال تعاملات العام، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1825 دولارًا، ولامست مستوى 2153 دولارًا كأعلى مستوى تاريخي لها، واختتمت تعاملات العام أمس الجمعة عند مستوى 2062 دولارًا.


وتترقب الأسواق يوم الأربعاء المقبل، صدور بيانات الوظائف الأمريكية، بجانب تقرير محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بشهر ديسمبر الماضي، كما تترقب الأسواق يوم الخميس صدور تقرير بيانات طلبات الإعانة الأمريكية، وذلك للحصول على رؤية واضحة حول توجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي.

أسعار الذهب أسعار الذهب بالأسواق البورصة العالمية الأسواق المحلية الذهب عيار 18 الذهب عيار 21 الجنيه الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد عمرو أديب.. فنان مصري يحصل على الجنسية السعودية|تعرف عليه

الأهلي يخطف صفقة الموسم من الزمالك .. تفاصيل

منشور يثير ضجة| ظهير فيوتشر في الأهلي رسميا.. وعلاقة رضا سليم بالصفقة

تعرف على أسعار تذاكر المترو الجديدة بعد الزيادة

1000 جنيه|تراجع غير متوقع في أسعار الذهب .. وعيار 21 الآن مفاجأة

تحرك جديد في أسعار الدواجن اليوم الاثنين

أمطار غزيرة تضرب 4 محافظات والأرصاد تحذر|مفاجأة بشأن طقس أول يوم في السنة

ليه النكد .. رسالة مؤثرة من شيرين بعد الطلاق من حسام حبيب

ترشيحاتنا

التعدي على زميل بجامعة المنيا.. طلب عاجل من الصحفيين لـ وزير التعليم العالي

ما معنى قول الله تعالى «وهديناه النجدين».. والأسرار التي اختص بها آدم؟

فيوتشر يكشف مفاجأة عن انتقال نجم الأهلي السابق للزمالك.. تفاصيل

تحول جديد بسياسة أوروبا.. ماذا تقرر القارة العجوز بشأن حربي غزة وأوكرانيا واليورو؟

إسرائيل تعلن استهداف مواقع لـ حزب الله جنوب لبنان

أوكرانيا ليست ضمنهم.. بوتين يكشف من هم أعداء روسيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأمن تدخل.. معجب يقتحم المسرح من أجل جورج وسوف

احتفالا بعيد ميلاد شقيقتها.. إيمي سمير غانم تثير الجدل بصور غريبة

شفاف وجرئ.. شمس الكويتية بفستان غير متوقع في احتفالات رأس السنة.. شاهد

من غير بطانة .. نانسي عجرم تشعل السوشيال ميديا في الرياض

فيديو

بالسحر والشعوذة.. دجالة الجيزة تعترف: بندور على كنز تحت مزرعة مواشي ببولاق

كنغر يفاجئ مُربيه بعودته إليهم بعد عام من إطلاقه بالبرية والسبب؟! فيديو

دويتوهات حفل نجمات العرب.. إليسا مع أصالة ونانسي عجرم مع أنغام

عزيز الشافعي: أستحق التكريم لأن أعمالي كانت متميزة فى 2023 |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ