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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وهذه قيمة الجنيه الآن

صدى البلد

شهدت أسعار الذهب هدوءا نسبيا مستهل تعاملات اليوم الاربعاء 3-1-2023، على المستويين العالمي والمحلي.

تراجعت أسعار الذهب أمس الثلاثاء 2-1-2024، وهبط سعر الجنيه الذهب من 25.840 جنيه صباح اليوم إلى 25.520 جنيه بختام التعاملات بتراجع بلغ  320 جنيه.

وسجل سعر الذهب عيار 21 اليوم 3,190 مقارنة بـ 3230 أمس بتراجع بلغ 40 جنيها للجرام الواحد

تراجعت أسعار الذهب عالميا، حيث هبط سعر الذهب  إلى 2066 دولارا للأوقية.

 

وأوضح أمير رزق، عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن سلعة الذهب مرتبطة بالعرض والطلب، وأن أسعار الذهب تتحرك بالإقبال عليه.

وأضاف أمير رزق، خلال تصريحات تلفزيونية، أن هناك 3 أشياء تتحكم في أسعار الذهب، هي: الشاشة العالمية، والدولار في السوق الموازية والعرض والطلب.

واختتم أسعار الذهب  2023، على ارتفاع تجاوز الـ ١٦٠٠ جنيها، وهناك العديد من الأسباب وراء هذا الارتفاع التاريخي في أسعار الذهب كان أهمها ارتفاع مشتريات المصريين من الذهب بكافة أشكاله خلال أول 9 أشهر من العام بمقدار 46.4 طن، بنسبة ارتفاع 20.5% مقارنة بمجمل مشتريات الذهب لعام 2022 عند 38.5 طن ذهب. 

 سعر الذهب عالميًا

سجل سعر الذهب عالميا، مستهل تعاملات اليوم الاربعاء 3-1-2024، 2066 دولارا.

وتشير التوقعات إلى إمكانية حدوث ارتفاع جديد في أسعار الذهب مع توقيت استحقاق شهادات ذات عائد 25 %، ما يرفع الطلب ومن ثم ترتفع الأسعار. 

سعر الذهب عيار 18  

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل بيع 2,709 شراء 2,734

سعر الذهب عيار 21

ووصل سعر الذهب عيار 21 الاكثر انتشار إلى بيع 3,160 شراء 3,190

سعر الذهب عيار 24

وعن سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرا فسجل بيع 3,611 شراء 3,646 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

 سعر الجنيه الذهب اليوم سجل  بيع 25,280 شراء 25,520

أسعار الذهب اليوم  

 

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
أسعار الذهب عيار 24بيع 3,611 شراء 3,646
أسعار الذهب عيار 22بيع 3,310 شراء 3,342
أسعار الذهب عيار 21بيع 3,160 شراء 3,190
أسعار الذهب عيار 18بيع 2,709 شراء 2,734
أسعار الذهب عيار 14بيع 2,107 شراء 2,127
أسعار الذهب عيار 12بيع 1,806 شراء 1,823
الاونصةبيع 112,315 شراء 113,382
سعر الجنيه الذهب اليومبيع 25,280 شراء 25,520
الكيلوبيع 3,611,429 شراء 3,645,714
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