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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الجرام بـ 3,170.. مفاجأة فى أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب
أسعار الذهب

تشهد أسعار الذهب حالة من الاضطراب على مدار الأيام الماضية حيث عاود المعدن الأصفر الارتفاع التدريجي خلال تعاملات أمس ألا أنه استقرار اليوم حيث سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم الأحد حوالي 3,170 جنيها للجرام.

وتعد  أسعار الذهب خلال تعاملاتها على مدار اليوم معلومة اقتصادية هامة للكثير من المواطنين خاصة المقبلين على الزواج منهم والذين يسعون إلي تحديد الوقت الأنسب لشراء الشبكة.

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أسعار الذهب اليوم الأحد 31 ديسمبر 2023.. وهذه قيمة عيار 21

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الجنيه الذهب يتخطى 25 ألفا.. سعر المعدن الأصفر في مصر اليوم 31-12-2023

أهمية أسعار الذهب

كما تعد  أسعار الذهب معلومة اقتصادية هامة عند المستثمرين والذي يرغبون فى ادخار أموالهم خاصة أن المعدن الأصفر ملاذ فى ظل الأزمة الإقتصادية والإجتماعية التى يعاني منها العالم أجمع.

أسعار الذهب اليوم

فيما بلغ متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية كما يلي :- 
عيار 24 بيع 3,589 شراء 3,623
عيار 22 بيع 3,290 شراء 3,321
عيار 21 بيع 3,140 شراء 3,170
عيار 18 بيع 2,691 شراء 2,717
عيار 14 بيع 2,093 شراء 2,113
عيار 12 بيع 1,794 شراء 1,811
الاونصة بيع 111,605 شراء 112,671
الجنيه الذهب بيع 25,120 شراء 25,360
الكيلو بيع 3,588,571 شراء 3,622,857

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا

وعلي المستوى العالمي سجلت أسعار الذهب حالة ارتفاع خلال الأسابيع الماضية إلى مستويات قياسية، إلا أنه تراجع قليلا خلال جلسات تداول أمس.

و تجاوز الذهب خلال الأسابيع الماضية مستوى الألفي دولار للأوقية بكثير فيما انخفضت أسعار العقود الآجلة للذهب في تعاملات اليوم.

وعند التسوية، تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنسبة 0.55% أو 11.7 دولار ولكن رغم هذا الانخفاض لايزال سعر الذهب عاليا عند 2071.8 دولار للأوقية.

وحقق الذهب أرباحا أسبوعية وشهرية وفصلية بنسبة 0.15%، 0.7% و9.9% على التوالي، لينتهي هذا العام بارتفاع بنسبة 7.85%.

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900 جنيه| تراجع جديد يضرب أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

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سعر جرام الذهب عيار 21 في الإمارات

فيما استقرت قيمة مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- عند 101.21 نقطة ليحقق خسارة سنوية في 2023. رغم كل ذلك حقق الذهب مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

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