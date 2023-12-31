الجرام بـ 3,170.. مفاجأة فى أسعار الذهب اليوم

تشهد أسعار الذهب حالة من الاضطراب على مدار الأيام الماضية حيث عاود المعدن الأصفر الارتفاع التدريجي خلال تعاملات أمس ألا أنه استقرار اليوم حيث سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم الأحد حوالي 3,170 جنيها للجرام.

وتعد أسعار الذهب خلال تعاملاتها على مدار اليوم معلومة اقتصادية هامة للكثير من المواطنين خاصة المقبلين على الزواج منهم والذين يسعون إلي تحديد الوقت الأنسب لشراء الشبكة.

أهمية أسعار الذهب

كما تعد أسعار الذهب معلومة اقتصادية هامة عند المستثمرين والذي يرغبون فى ادخار أموالهم خاصة أن المعدن الأصفر ملاذ فى ظل الأزمة الإقتصادية والإجتماعية التى يعاني منها العالم أجمع.

أسعار الذهب اليوم

فيما بلغ متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية كما يلي :-

عيار 24 بيع 3,589 شراء 3,623

عيار 22 بيع 3,290 شراء 3,321

عيار 21 بيع 3,140 شراء 3,170

عيار 18 بيع 2,691 شراء 2,717

عيار 14 بيع 2,093 شراء 2,113

عيار 12 بيع 1,794 شراء 1,811

الاونصة بيع 111,605 شراء 112,671

الجنيه الذهب بيع 25,120 شراء 25,360

الكيلو بيع 3,588,571 شراء 3,622,857

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا

وعلي المستوى العالمي سجلت أسعار الذهب حالة ارتفاع خلال الأسابيع الماضية إلى مستويات قياسية، إلا أنه تراجع قليلا خلال جلسات تداول أمس.

و تجاوز الذهب خلال الأسابيع الماضية مستوى الألفي دولار للأوقية بكثير فيما انخفضت أسعار العقود الآجلة للذهب في تعاملات اليوم.

وعند التسوية، تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنسبة 0.55% أو 11.7 دولار ولكن رغم هذا الانخفاض لايزال سعر الذهب عاليا عند 2071.8 دولار للأوقية.

وحقق الذهب أرباحا أسبوعية وشهرية وفصلية بنسبة 0.15%، 0.7% و9.9% على التوالي، لينتهي هذا العام بارتفاع بنسبة 7.85%.

فيما استقرت قيمة مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- عند 101.21 نقطة ليحقق خسارة سنوية في 2023. رغم كل ذلك حقق الذهب مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.