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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الجنيه الذهب يتخطى 25 ألفا.. سعر المعدن الأصفر في مصر اليوم 31-12-2023

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية

استقرت أسعار الذهب في مصر، علي انخفاضات اليوميين الماضيين والتي سجلت نحو 200 جنيه في جرام الذهب الواحد وعلي المستوي العالمي، سجلت سعر الأوقية 2065 دولار.

ويرصد موقع "صدى البلد" سعر الذهب في مصر مستهل تعاملات اليوم الأحد  31 ديسمبر 2023  على مستوى كافة الأعيرة وفقا Egypt Gold price today.

سعر الذهب بدون مصنعية


عيار 24 الأعلى سعرا

وسجل أعلى سعر لـ جرام عيار 24 ا لأعلى قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم الأحد نحو 3606 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 22

بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الأحد نحو 3305 جنيهات.

سعر عيار 21 الأشهر تداولا

وسجل سعر جرام  الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم الأحد نحو 3155 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

بينما وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم الأحد نحو 2704 جنيهات.

الذهب عيار 14

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الأحد نحو 2103 جنيهات.

عيار 12 الأقل سعر

بلغ سعر جرام الذهب  عيار 12 الأقل سعرا اليوم الأحد نحو 1803 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب بدون مصنعية  اليوم الأحد نحو 25240 جنيها.

سعر كيلو الذهب

بلغ سعر كيلو الذهب اليوم الأحد نحو  3.6 مليون جنيه.

سعر أوقية الذهب

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اختلاف المصنعية والدمغة

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

 

عوامل تحدد سعر الذهب عالميا

يعد الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً.

وهناك العديد من  العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها :

معدل سعر الفائدة عالميا و يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي في بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

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