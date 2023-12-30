مفاجأة في أسعار الذهب والدولار.. وتحرك جديد لـ عيار 21 |أخبار تهمك

الذهب اليوم.. قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم السبت 30-12-2023، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة.

ومن خلال التقرير التالي، نستعرضها لكم:

سجل سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3583 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3135 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2687 جنيها للجرام

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 25080 جنيها.



أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت:



سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 34.38 جنيه للبيع، و 34.27جنيه للشراء



سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 39.52 جنيه للبيع، و39.37 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.25 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي100.74 جنيه للبيع، و100.39 جنيه للشراء.

فيما قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحبه وجود ظاهرة الشبورة المائية، والتي قد تكون كثيفة وتصل لحد الضباب على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد ومدن القناة والسواحل الشمال ووسط سيناء.

وأكدت “غانم”، في تصريحات تلفزيونية، اليوم السبت، أنه يجب القيادة بهدوء تام أثناء أوقات تكون الشبورة المائية، واتباع جميع التعليمات المرورية، بجانب الاهتمام بنوعية الملابس وارتداء الملابس الشتوية الثقيلة في ساعات الليل المتأخر وساعات الصباح الباكر.

وشددت على ضرورة عدم الانخداع بالدفء خلال فترة النهار.



وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن فرص الأمطار حتى يوم الأربعاء المقبل ستنحصر فقط في بعض المناطق من السواحل الشمالية المطلة على البحر المتوسط، لافتة إلى أنه يوجد اعتدال في سرعات الرياح في جميع أنحاء الجمهورية.

طقس اليوم السبت

وذكرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يسود طقس معتدل على أغلب أنحاء الجمهورية، ومائل للحرارة على المناطق الجنوبية، منوهة إلى اعتدال الأجواء في ليلة رأس السنة ووجود استقرار في الأحوال الجوية.

وأوضحت أنه خلال فترة الليل تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، حيث تسجل العظمى 13 درجة مئوية وتسود أجواء من باردة لشديدة البرودة في معظم محافظات الجمهورية، لافتة إلى أن الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحبه وجود ظاهرة الشبورة المائية، حيث تتأثر الطرق بشبورة مائية كثيفة تصل لحد الضباب، خاصة في ساعات الصباح الباكر.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت:

العظمى الصغرى

القاهرة 22 - 14

الإسكندرية 22 - 14

الإسماعيلية 23 - 12

الغردقة 25 -15

أسوان 26 - 13

سوهاج 23 - 11

المنيا 22 - 10