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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم.. شاهد

تراجع أسعار الذهب
تراجع أسعار الذهب

رصد "موقع صدى البلد" الإخباري سعر الذهب في عدد من محلات الصاغة خلال منتصف اليوم الجمعة 29 ديسمبر 2023.

وسجل الذهب خلال منتصف تعاملات اليوم الجمعة، تراجعا، بقيمة تتراوح ما بين ما بين 100 إلى 200 جنيه فى الجرام الواحد، بحسب أحد تجار الذهب.

وتوقع استقرار الذهب عيار 21 عند 3100 جنيه خلال أيام.

ونستعرض خلال السطور التالية أسعار الذهب وفقا لأحد أصحاب محلات الصاغة 

الذهب عيار 24 بـ 3588 جنيها.

الذهب عيار 21 بـ 3140 جنيها.

الذهب عيار 18 بـ 2691 جنيها.

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سبيكة وزن جرام نحو 3588 جنيها

وسجلت سعر أونصة الذهب نحو 111568 جنيها

الجنيه الذهب(8 جرام ) نحو  25120 جنيها 

ووصف حركة البيع والشراء، بالطبيعية في هذا التوقيت، مؤكدا أن الذهب يعد وسيلة ادخار جيدة، أفضل من الاحتفاظ من الأموال.

للمشاهدة التقرير كامل يمكنك الضغط هنا   

الذهب الجينه الذهب سبيكة ذهب أسعار الذهب عيار 21 اليوم الجمعة

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