عيار 21 نزل 200 جنيه في يومين.. تقلبات شديدة تضرب أسعار الذهب

تقلبات كبيرة شهدتها أسعار الذهب عالميا ومحليا، مسجلة ارتفاعات غير مسبوقة سواء داخل البورصات أو أسواق البيع، يرتبط بعضها بتوقعات عن عودة الفيدرالي الأمريكي؛ لخفض أسعار الفائدة في شهر مارس المقبل 2024، والبعض الآخر بزيادة الطلب مقابل قلة المعروض كما في السوق المصرية، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 الأكثر شعبية؛ ارتفاعا تاريخيا متخطيا حاجز 3 آلاف جنيه.

ووسط حالة من عدم الاستقرار سواء داخل البورصات أو أسواق البيع، سجل سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا حوالي 3125 جنيهًا للبيع و3075 جنيهًا للشراء، وبلغ سعر الذهب عيار 24 الأعلى فئة حوالي 3571.5 جنيه للبيع و3514.25 جنيه للشراء.

أسعار الذهب اليوم

قالت الشعبة العامة للذهب، إن أسعار الذهب واصلت الانخفاض اليوم؛ لتسجل الآن 3220 جنيها للجرام عيار 21 مقارنة ب 3330 سعر إغلاق أمس لنفس العيار.

وقال هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة ، إن هناك توقعات بانخفاض الأسعار مع بداية موسم إجازات منتصف العام واستفادة الوافدين من الخارج من المصريين وغيرهم من قرار رئيس الوزراء باعفاء واردات الذهب من الرسوم الجمركية وهو ما نتوقعه ونأمل أن يحقق توازنا بين الطلب المتزايد الذي خلق ضغطا علي الأسعار خلال اليومين الماضيين و بين المعروض المحدود بالأسواق.

وأشار إلى أن مبادرة مجلس الوزراء بالسماح بدخول الذهب بدون جمارك ساهم في وقت سابق من خلق توازن في الأسواق وزيادة معروض الذهب واتزان السوق بعد القفزات الكبيرة في شهر أبريل ومايو 2023 لتعود بعدها الأسعار لنصابها الطبيعى.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 بقيمة 3571.5 جنيه للبيع، و3514.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

وبلغ سعر الذهب عيار 22 بقيمة 3273.75 جنيه للبيع، و3221.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر الذهب عيار 21 بقيمة 3125 جنيهًا للبيع، و3075 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وحقق سعر الذهب عيار 18 على استقراره عند قيمة 2678.5 جنيه للبيع، و2625.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

وسجل سعر الذهب عيار 14 على استقراره عند قيمة 2083.25 جنيه للبيع، 21050 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 12

أما عن سعر الذهب عيار 12 فسجل نحو 1785.75 جنيه للبيع، 1757.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 25000 جنيه للبيع و24600 جنيه للشراء.

من جانبه، قال وليد فاروق، المحلل الاقتصادي المختص بسوق الذهب، إن أسعار الذهب يتم تحديدها عن طريق العديد من العوامل، ومنها:

سعره في البورصة العالمية.

سعر صرف الدولار في السوق الموازي.

العرض والطلب.

سعر عيار 21

وأرجع فاروق - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، ارتفاع أسعار الذهب في البورصات العالمية، إلى التوقعات والمؤشرات التي تؤكد أن الفيدرالي الأمريكي سيبدأ في دورة التيسير الكمي، وهي تثبيت أسعار الفائدة بعد إنهائه دورة التشديد النقدي، وهناك احتمالية كبيرة في خفض أسعار الفائدة في شهر مارس 2024، ومن المعروف أن هناك علاقة عكسية بين الذهب والدولار، فحين تنخفض أسعار الفائدة ترتفع أسعار الذهب.

وأشار فاروق، إلى أن هناك أيضا ارتفاعا في أسعار الذهب محليا، نتيجة ارتفاع أسعاره عالميا، نتيجة ارتفاع في سعر صرف الدولار خلال الفترة الأخيرة، وسوف نشهد ارتفاعات أخرى في أسعار الذهب، ونصح المواطنين بشراء الذهب خلال هذه الفترة، ولكن عدم بيعه إلا بعد مرور 3 سنوات على الأقل، مشيرا: "سوف يشهد سوق الذهب ارتفاعات غير مسبوقة خلال شهر يناير القادم".

وكان شهد الأسبوع الأول في شهر ديسمبر تسجيل الذهب لأعلى مستوى تاريخي عند 2148 دولار للأونصة قبل أن يعود وينخفض بشكل سريع، ولكن استطاع المعدن النفيس أن يحافظ على تداولاته فوق المستوى 2000 دولار للأونصة لخمسة أسابيع متتالية مما يزيد من زخم الصعود خاصة ان السعر قد كون قاعدة سعرية فوق المستوى 2000 دولار قد تساعده على الاستمرار في الارتفاع.

الذهب وجد الدعم من التراجع الكبير في مستويات الدولار الأمريكي فقد انخفض مؤشر الدولار اليوم ليسجل أدنى مستوى جديد في 5 أشهر ليسجل انخفاض للجلسة الخامسة على التوالي، في طريقه إلى تسجيل انخفاض أسبوعي بنسبة 0.8% وهو انخفاض للأسبوع الثالث على التوالي.

الضغط السلبي الواقع على الدولار الأمريكي ناتج من تزايد التوقعات أن البنك الفيدرالي في طريقه إلى البدء في خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من عام 2024 في اجتماع مارس، وذلك بعد البيانات الأقل من المتوقع عن التضخم الأمريكي التي صدرت الأسبوع الماضي بالإضافة إلى تقلص معدلات النمو الاقتصادي في الربع الثالث.

من ناحية أخرى ارتفع العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات خلال جلسة اليوم بنسبة 0.6% وذلك بعد أن سجلت أدنى مستوى جديد منذ 5 أشهر عند 3.783% لتسجل حتى الآن انخفاض منذ بداية الأسبوع بنسبة 2% في طريقها إلى تسجيل انخفاض للأسبوع الخامس على التوالي.

سعر الذهب بالمصنعية

يبدأ سعر المصنعية على الجرام من 6-10% من السعر المجرد، وعند شراء الذهب المستعمل؛ يبدأ سعر مصنعية الجرام من 25 جنيها فيما قد يتراوح بين 80-150 جنيها في بعض محلات الصاغة، أما مصنعية سبائك الذهب، فيتم حسابها بداية من نحو 35 جنيها فيما فوق، والسبائك حتى 100 جرام، وتعامل معاملة المشغولات.

ويتوقع خبراء الاقتصاد أن سعر الذهب محليًا وعالميًا قد يشهد ارتفاعًا خلال عام 2024، وذلك بسبب استمرار ارتفاع التضخم، وعدم وضوح مستقبل الحرب الروسية الأوكرانية، واستمرار الاضطرابات السياسية والاقتصادية في العالم.

تختلف مصنعية جرام الذهب في محلات الصاغة المصرية من مكان إلى آخر وكذلك من محافظة إلى أخرى، كما تختلف من جرام إلى آخر، فمصاريف جرام عيار 21 تتراوح بين 18 إلى 90 جنيهًا، وهو العيار الأكثر انتشارًا في محافظات الصعيد، أما مصنعية عيار 18 فتتراوح بين 24 و110 جنيهات، وهو العيار الذي ينتشر أكثر في محافظات القاهرة الكبرى.

وهناك عدة نصائح يقدمها رجال الاقتصاد عند شراء الذهب، منها:

- مقارنة أسعار الذهب بين عدة تجار، وذلك للحصول على أفضل سعر ممكن.

- التأكد من جودة الذهب، وذلك عن طريق طلب شهادة مختبر معتمد.

- التأكد من سلامة القطعة الذهبية، وذلك عن طريق فحصها بعناية بحثًا عن أي عيوب.