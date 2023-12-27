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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

تذبذب مستمر في أسعار الذهب دون سقف توقعات.. والصاغة تخسر

الذهب
الذهب

يشغل الذهب بال الكثير من المواطنين كونه ملاذًا آمنًا يلجأ إليه الأشخاص بل والدول أيضًا، فهو ليس مجرد رفاهية وحسب إنما هو أحد الأوعية الاستثمارية الناجحة، حيث افتتحت البورصة العالمية صباح اليوم الاربعاء على ارتفاع سعر الذهب والذي سجل 2069 دولار للأوقية مقارنة بـ 2058 ختام تعاملات أمس.

وفي هذا الصدد،  شهدت خلال الأسبوع الجاري ارتفاعات قوية وسريعة، مسجله رقما قياسيا جديدا، وتعيش أسعار الذهب حالة غير مسبوقة من حيث الأسعار.

وتراجعت أسعار الذهب في منتصف  اليوم الأربعاء على المستويين العالمي والمحلي،  رغم ارتفاع السعر العالمي للذهب مستهل تعاملات اليوم.

وسجل سعر الذهب عالميا اليوم الاربعاء 27-12-2024، 2063 دولار للاوقية مقارنة ب 2069.

ارتفاع قوي بسوق الذهب 

توجد عدة أسباب وراء عدم استقرار أسعار الذهب في الفترة الأخيرة، منها إقبال المصريين على الشراء بشكل كبير، بهدف الاستثمار فيما بعد في الذهب، وهذا السلوك يؤدي إلى رفع الأسعار.

وتشير التوقعات إلى إمكانية حدوث ارتفاع جديد في أسعار الذهب مع توقيت استحقاق شهادات ذات عائد 25 %، ما يرفع الطلب ومن ثم ترتفع الأسعار، وكانت أسعار الذهب قد قفزت إلى أعلى مستوى في أسبوع.

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وأعلن الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة عند 5.5%، مع تزايد التوقعات بإنهاء دورة تشديد السياسة وخفض أسعار الفائدة في عام 2024، مما أدى إلى تراجع الدولار والسندات.

وتحرك سعر جرام الذهب في مصر قبل قليل وارتفع بحوالي 10 جنيهات لعيار 21 في سوق الصاغة، وسط حذر كبير في التداولات اليوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023 في الصاغة، وسجل جرام الذهب من عيار 21 نحو 3310 جنيهات مقابل 3300 جنيه مستهل التعاملات.

خسارة التاجر برغم ارتفاع الأسعار

وفي هذا الصدد، نفى إيهاب واصف، رئيس شعبة صناعة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إغلاق محال الصاغة وتوقف البيع بالتزامن مع استمرار صعود الأسعار لليوم الثاني تواليا، قائلا: "محال الذهب لم تتوقف عن البيع، وجميعها يعمل بشكل منتظم على مدار اليوم".

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي إبراهيم عيسى، المذاع عبر شاشة "القاهرة والناس" مساء الثلاثاء، إلى انتشار أكثر من 30 ألف محل بمختلف محافظات الجمهورية.

ولفت إلى تعرض محال الصاغة إلى خسائر خلال الفترة الحالية، قائلا: «بالرغم من ارتفاع الأسعار إلا أن سعر البيع اليوم بخسارة على التاجر؛ لأن السعر بيزيد مع الوقت وهو حاليا يبيع بالرخيص، وعندما يأتي لتعويض رصيده من الخام بيكون السعر ارتفع».

وسعر جرام الذهب عيار 24 الآن في الأسواق 3781 جنيها بدون مصنعية، في حين سجل جرام الذهب عيار 18 ما قيمته 2839 جنيها الآن، وبلغ سعر الذهب عيار 14 الآن 2210 جنيهات الآن.

أسباب ارتفاع أسعار الذهب

و اخترق السعر المستوى 3200 جنيه للجرام عيار 21 بشكل سريع دون الحاجة إلى التذبذب وتجميع زخم، ليستمر في الارتفاع خلال جلسة اليوم ويسجل مستوى تاريخي جديد عند 3350 جنيه للجرام قبل أن يتراجع ويسجل 3310 جنيها وقت نشر هذا التقرير.

ومن جانبه، قال وليد فاروق، المحلل الاقتصادي المختص بسوق الذهب، إن أسعار الذهب يتم تحديدها عن طريق العديد من العوامل، ومنها: سعره في البورصة العالمية، وسعر صرف الدولار في السوق الموازي، والعرض والطلب.

أسعار الذهب الآن في مصر.. وعيار 21 يسجل مفاجأة جديدة

أسعار الذهب لجميع الأعيرة اليوم

وأرجع فاروق - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، ارتفاع أسعار الذهب في البورصات العالمية، إلى التوقعات والمؤشرات التي تؤكد أن الفيدرالي الأمريكي سيبدأ في دورة التيسير الكمي، وهي تثبيت أسعار الفائدة بعد إنهائه دورة التشديد النقدي.

وأشار فاروق، إلى أن هناك احتمالية كبيرة في خفض أسعار الفائدة في شهر مارس 2024، ومن المعروف أن هناك علاقة عكسية بين الذهب والدولار، فحين تنخفض أسعار الفائدة ترتفع أسعار الذهب.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء

والجدير بالذكر، أن المستهدف الآن للذهب في مصر وفق التحليل الفني للسوق أن يصبح الذهب عند المستوى 3350 جنيها للجرام مرة أخرى، وحتى الآن لا يظهر السعر الميل إلى التذبذب أو الحاجة إلى التصحيح بل يتجه إلى الصعود.

وسوف نرصد لكم سعر الذهب اليوم، والتي جاءت كالتالي: 

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
اسعار الذهب عيار 24بيع 3.737 شراء 3.771
اسعار الذهب عيار 22بيع 3.426 شراء 3.457
اسعار الذهب عيار 21بيع 3.270 شراء 3.300
اسعار الذهب عيار 18بيع 2.803 شراء 2.829
اسعار الذهب عيار 14بيع 2.180 شراء 2.200
اسعار الذهب عيار 12بيع 1.869 شراء 1.886
الاونصةبيع 116.225 شراء 117.291
سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 26.160 شراء 26.400
الكيلوبيع 3.737.143 شراء 3.771.429
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