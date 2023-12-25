الذهب عياره فلت.. تقلبات كبيرة تضرب سوق المعدن الأصفر و21 في السما

يكثر الحديث دائما عن مستجدات أسعار الذهب سواء عالمياً او محلياً حيث إنه يعتبر ملاذاً آمناً لمن يرغب في الاستثمار في ظل التقلبات التي يشهدها سوق الدولار.

في هذا الصدد، أعلن عضو مجلس إدارة شعبة الذهب بالاتحاد العام بغرفة القاهرة التجارية عمرو المغربي تعليق بعض محلات الذهب البيع لحين استقرار السوق، الذي يشهد ارتفاعات غير مسبوقة بالأسعار.

أسعار الذهب

وأكد عضو مجلس إدارة شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، أن مدة وقف بيع الذهب داخل أسواق الصاغة المصرية اليوم لن تتعدى النصف ساعة، لحين استقرار الأسعار وتراجع حدة تلك التقلبات.

وأوضح عمرو المغربي أن السوق يشهد حالة من عدم الاستقرار نتيجة لزيادة الطلب بشكل كبير، وسط تراجع المعروض، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار المعدن الأصفر بشكل متتال.

من جانبها، أصدرت الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة المهندس هانى ميلاد جيد، بيانا توضيحيا تنفى فيه توقف حركة البيع بالأسواق المحلية، وجاء البيان على النحو التالى: نسب للشعبة العامة للذهب والمجوهرات، بالاتحاد العام للغرف التجارية، تصريحات تشير إلى توقف الأسواق عن تجارة الذهب وتوقف الإعلان عن الأسعار ونرجو توضيح الآتي في هذا الشأن: إننا نؤكد أنه لا توقف في تجارة الذهب.

وأضاف البيان: حول ما يحدث في الأسواق من تذبذب وعدم استقرار الأسعار نوضح أن هذا التذبذب يعود لحركة تداول كبيرة بين عرض وحركة بيعية لجنى الأرباح والاستفادة من الارتفاع الكبير لأسعار الذهب، تأثرا بارتفاع الأسعار العالمية، وحركة طلب مرتفعة مرتبطة بتحوط المستثمرين من ارتفاعات مقبلة متوقع أن تشهدها الأسواق العالمية خلال الربع الأول من العام المقبل، كقراءة لمؤشرات الأسواق العالمية من ناحية وحركة طلب موسمية بالأسواق المحلية خلال مواسم الأعياد المقدسة وبداية العام الجديد، وقد أدى سرعة تغير الأسعار إلى ارتباك في بعض المحلات، بما تسبب في تعليق البيع لبضع دقائق لحسم أسعار البيع والشراء، وأكد من جديد أنه لا توقف لحركتي البيع والشراء بالأسواق المحلية.

وأعلنت منصة آي صاغة لتجارة الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، وقف حركة تسعير الذهب بالأسواق المحلية، خلال تعاملات اليوم الإثنين، نتيجة عدم الاستقرار، وتعرض السوق لعمليات تلاعب فجة منذ أمس الأحد العطلة الرسمية للسوق المحلية والعالمية.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الانترنت، إن المنصة أوقفت نشر أسعار الذهب بعد ارتفاعها بالأسواق المحلية لمستويات تاريخية دون وجود مبرر، ونتيجة عمليات تلاعب وتحريك متعمد للأسعار منذ أمس الأحد، في ظل العطلة الأسبوعية للسوق المحلية، والعطلة السنوية بالبورصة العالمية تزامنًا مع احتفالات أعياد الميلاد.

ووفقًا للأسعار المعلنة وغير الحقيقية داخل السوق الذهب، قفزت الأسعار بنحو 100 جنيه، وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3150 جنيهًا، في حين استقرت الأوقية بالبورصة العالمية عند مستوى 2053 دولارًا.

وأوضح المدير التنفيذي للمنصة، أن تحريك الأسعار خلال فترة العطلة، يؤكد على وجود مضاربات وتلاعبات بغرض رفع الأسعار فضلاً عن تسعير الذهب بسعر الدولار في السوق الموازية فوق 52 جنيهًا للدولار الواحد.

أضاف، أن عملية تسعير الذهب بالسوق المحلية عشوائية، وتفتقد للمحددات الواضحة، وعامل العرض والطلب ذريعة فضفاضة، ويستخدم لتبرير عمليات التلاعب، إذ لا يوجد بيانات واضحة حول حجم المعروض داخل السوق وحجم الطلب الفعلي.

أشار، إلى أن عامل العرض والطلب يوظف في التغطية على انفصال السعر المحلي عن السعر العالمي في كثير من الأحيان، لاسيما مع تباطؤ حركة المبيعات أو استقرار سعر صرف الدولار، موكدا أن ما يحدث يضر بمنظومة صناعة وتجارة الذهب فى مصر، وسوف يكبد صغار التجار خسائر لا يمكن تعويضها.

وأختتم، أن السوق يسيطر عليه مجموعة من المنتفعين الذين يهدرون مقدرات البلاد في ظرف دقيق تمر بها مصر، ساعين لخلق حالة من الهلع بين المواطنين لزيادة المبيعات.

أسعار الذهب اليوم

تواصل أسعار الذهب، اليوم الإثنين، فى مصر، ارتفاعًا جديدًا فى جميع أعيرة الذهب، بالتزامن مع سعر الذهب عالميًا بالدولار، فـ طبقا لآخر تقارير محلات الصاغة، تجاوز سعر عيار 21 أكثر أعيرة الذهب تداولًا مبلغ الـ 3080 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم الإثنين 25 ديسمبر 2023 قفزت فى محلات الصاغة المصرية، «بيع وشراء» كالتالي:

سعر عيار 24 اليوم: 3520 جنيهًا للبيع، مقابل 3485 جنيهًا للشراء.

سعر عيار 22 اليوم: 3226 جنيهًا للبيع، مقابل 3195 جنيهًا للشراء.

سعر عيار 21 اليوم: 3080 جنيهًا للبيع، مقابل 3050 جنيهًا للشراء.

سعر عيار 18 اليوم: 2640 جنيهًا للبيع، مقابل 2614 جنيهًا للشراء.

سعر عيار 14 اليوم: 2030 جنيهًا للبيع، مقابل 2033 جنيهًا للشراء.

سعر عيار 12 اليوم: 1760 جنيهًا للبيع، مقابل 1742 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب: 24640 جنيهًا للبيع، و24400 جنيهًا للشراء.

سعر سبيكة الذهب عيار 24 اليوم: 379315 جنيهًا.

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعات متتالية في السوق المحلي خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد الحرب في غزة وسط توترات في منطقة الشرق الأوسط وهو ما رفع أسعاره عالميا، كما أدت التوقعات بارتفاع سعر الدولار نتيجة لتعويم محتمل إلى قفزته في السوق المحلي.

وقفز بنحو 898 جنيها للجرام منذ بداية الحرب على غزة وحتى الآن، ليسجل 3050 جنيها للجرام عيار 21 اليوم، مقابل 2152 جنيها للجرام يوم 6 أكتوبر، اليوم السابق على اندلاع الحرب.

من جانبه، قال وصفي آمين واصف، رئيس شركة كريستال للمعادن الثمينة،، إن أسعار الذهب ترتفع في الوقت الحالي نتيجة حالة الضبابية التي يشهدها السوق وسط توقعات بارتفاع أسعاره خلال الفترة المقبلة، وهو ما دفع المواطنين للشراء باعتباره الملاذ الآمن، مؤكدا أنه كلما زاد الطلب على الذهب كلما ارتفعت الأسعار، وعندما تستمر أسعار الذهب في الارتفاع المتتالي يزيد الإقبال.

وأضاف "آمين" في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الزيادات المتتالية خلال الفترة القليلة الماضية، لارتفاع أسعار الذهب عالميًا محسوبة بالدولار، إضافة لارتفاع سعر الدولار، لافتًا إلى ارتباط سعر الذهب بالدولار نتيجة استخراجه بتكلفة دولارية، أو استيراده بالدولار، مشيرا إلى أن من الممكن خلال الفترة المقبلة مع استقرار سعر الدولار وطرح شهادات جديدة بسعر فائدة كبير أن تبدأ أسعار الذهب بالتراجع مثلما انخفضت من قبل من مستوى 2800 جنيه للجرام عيار 21 إلى 2150 جنيها.

وأكد أنه لا يمكن إصدار توقعات مؤكدة بشأن مصير أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، نظرًا لتأثره بعوامل، مثل سعر الدولار والسعر العالمي والعرض والطلب، التي تواجه حالة من الضبابية في ظل تصاعد الأزمات الاقتصادية عالميًا نتيجة لتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والحرب على غزة، وهجمات الحوثيون على سفن البحر الأحمر المتجه إلى إسرائيل.

وقال أحمد معطي، المدير التنفيذي لشركة "آي ماركتس" للاستشارات المالية في مصر، إن ارتفاع الذهب في الفترة الأخيرة جاء نتيجة حالة الاضطراب التي يشهدها سوق الذهب وسط التوقعات بمزيد من ارتفاعه.

وأضاف معطي، أن التوقعات بارتفاع سعر الذهب في مصر خلال الفترة المقبلة جاءت مستندة على مؤشرين أساسيين: الأول احتمالية تعويم الجنيه، والثاني قرب موعد استحقاق شهادة الادخار ذات العائد 25%، وهو ما سيؤدي لخروج سيولة نقدية كبيرة يمكن أن يتجه جزءا منها للذهب وهو ما يرفع الطلب عليه وبالتالي سترتفع أسعاره.

ويرى معطي، أنه على الرغم من احتمالية حدوث هذه المؤشرات فإنها ليست واقعا حتى الآن، وهي لا تزال قيد الاحتمال، فتعويم الجنيه ليس إجراء مؤكدا، ومن الممكن أن يتم طرح شهادات جديدة بعائد كبير تجتذب جزءا كبيرا من السيولة النقدية الخارجة من الشهادات القديمة بدلا من الذهب وبالتالي لن تقفز أسعاره بالشكل المتوقع.

ونصح أحمد معطي المواطنين بتوخي الحذر، فالشراء دائما خلال المستويات القياسية يعد بمثابة مضاربة قابلة للمكسب أو الخسارة.

جدير بالذكر، أن البنك المركزي قرر يوم الخميس الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.