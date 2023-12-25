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جنون الذهب يربك السوق

بعد قفزاته الجنونية والتلاعب.. لماذا علقت "آى صاغة" تسعير الذهب

مريم كمال مذيعة صدى
مريم كمال مذيعة صدى البلد

قدمت مريم كمال مذيعة صدى البلد، تغطية خاصة حول أخر مستجدات اسعار الذهب في السوق المصرية . 

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أعلنت منصة "آي صاغة" لتجارة الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، وقف حركة تسعير  الذهب بالأسواق المحلية، خلال تعاملات اليوم الإثنين، نتيجة عدم الاستقرار، وتعرض السوق لعمليات تلاعب فجة منذ أمس الأحد العطلة الرسمية للسوق المحلية والعالمية.
وأوقفت منصة آي صاغة للتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، تسعير الذهب مرة أخرى بالسوق المحلي، خلال منتصف تعاملات اليوم الاثنين، نتيجة استمرار التلاعب داخل الأسواق.
وجاءت رسالة آي صاغة على موقعها الرسمي كالآتي: وقف نشر الأسعار مؤقتا لحين ضبط أسعار السوق.
واتجاه منصة آي صاغة لوقف إعلان أسعار الذهب على شاشتها؛ يأتي بعد الاضطراب الكبير الذي يشهده سوق الذهب، تزامنا مع ارتفاع الأسعار الرسمية بشكل جنوني منذ أكثر من 10 أيام متواصلة، حيث تجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر والوطن العربي، نحو 3000 جنيه للجرام.

وتعليقا على ذلك، قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الانترنت، إن المنصة أوقفت نشر أسعار الذهب بعد ارتفاعها بالأسواق المحلية لمستويات تاريخية دون وجود مبرر، ونتيجة عمليات تلاعب وتحريك متعمد للأسعار منذ أمس الأحد، في ظل العطلة الأسبوعية للسوق المحلية، والعطلة السنوية بالبورصة العالمية تزامنًا مع احتفالات  أعياد الميلاد.
ووفقًا للأسعار المعلنة وغير الحقيقية داخل سوق الذهب، قفزت الأسعار بنحو 100 جنيه، وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3150 جنيهًا، في حين استقرت الأوقية بالبورصة العالمية عند مستوى 2053 دولارًا.
وأوضح المدير التنفيذي للمنصة، أن تحريك الأسعار خلال فترة العطلة، يؤكد على وجود مضاربات وتلاعبات بغرض رفع الأسعار فضلاً عن تسعير الذهب بسعر الدولار في السوق الموازية فوق 52 جنيهًا للدولار الواحد.
كما أوضح، أن عملية تسعير الذهب بالسوق المحلية عشوائية، وتفتقد للمحددات الواضحة، وعامل العرض والطلب ذريعة فضفاضة، ويستخدم لتبرير عمليات التلاعب، إذ لا يوجد بيانات واضحة حول حجم المعروض داخل السوق وحجم الطلب الفعلي.
وأشار، سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إلى أن عامل العرض والطلب يوظف في التغطية على انفصال السعر المحلي عن السعر العالمي في كثير من الأحيان، لاسيما مع تباطؤ حركة المبيعات أو استقرار سعر صرف الدولار.
وقال أن ما يحدث يضر بمنظومة صناعة وتجارة الذهب فى مصر، وسوف يكبد صغار التجار خسائر لا يمكن تعويضها، منوها أن السوق يسيطر عليه مجموعة من المنتفعين الذين يهدرون مقدرات البلاد في ظرف دقيق تمر بها مصر، ساعين لخلق حالة من الهلع بين المواطنين لزيادة المبيعات.

من جهة اخرى قال عمرو المغربي عضو مجلس إدارة شعبة الذهب بالاتحاد العام بغرفة القاهرة التجارية، إن بعض محلات الذهب أوقفت البيع بشكل مؤقت لحين استقرار السوق، الذي يشهد ارتفاعات متتالية منذ بداية تعاملات اليوم.
وأكد عضو مجلس إدارة شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، أن مدة وقف بيع الذهب داخل أسواق الصاغة المصرية اليوم لن تتعدى النصف ساعة، لحين استقرار الأسعار وتراجع حدة تلك التقلبات.
وأوضح عمرو المغربي أن السوق يشهد حالة من عدم الاستقرار نتيجة لزيادة الطلب بشكل كبير، وسط تراجع المعروض، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار المعدن الأصفر بشكل متتال.

بينما علق هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، على هذا الموضوع وقال إن ارتفاع سعر الذهب في مصر طبيعية، نتيجة زيادة طلبات الشراء التحوطية، بسبب زيادة التوقعات بزيادة الأسعار العالمية مع بداية العام المالي الجديد. 
ونفى ميلاد، في تصريحات صحفية، توقف حركة البيع والشراء في أسواق الصاغة، مؤكدا أنه لا يوجد أي تلاعب وأن المنصات التي ادعت توقف السوق وهمية ولا تملك ذهبا من الأساس. 

مريم كمال

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