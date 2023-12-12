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منخفض جوي يسيطر على البلاد

تحذير عاجل وهام من الأرصاد| أمطار رعدية وظاهرة خطيرة

مريم كمال مذيعة صدى
مريم كمال مذيعة صدى البلد

قدمت مريم كمال مذيعة صدى البلد، تغطية خاصة حول أخر مستجدات حالة الطقس بعد الإنخفاض الملحوظ في درجات الحرارة. 

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خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم اطقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد كما تظل الأجواء باردة ليلاً على أغلب الأنحاء.

وكشفت هيئة الأرصاد عن عدد من الظواهر الجوية المسيطرة على حالة الطقس ودرجات الحرارة، وقالت إنه من المتوقع أن تتأثر البلاد بـ منخفض جوي يؤدي إلى سقوط أمطار ️متوسطة ورعدية قد تكون غزيرة أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وكذلك أمطار️ خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وجنوب سيناء تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى والصحراء الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

والحقيقة أنه تبدأ التقلبات الجوية اليوم وتنتهي غدا الاربعاء ويعمل تعمق المنخفض الجوي على زيادة انخفاض درجات الحرارة وسرعات الرياح وسقوط أمطار، وهو ما يجعلنا نشعر بأجواء باردة.
كما نشاهد نشاط للرياح ️على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة، وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية.
اما عن حالة البحرين  فتكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.


من جانبها قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لـهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس اليوم تشهد حالة من التقلبات الجوية خفيفة، نتيجة لتأثر البلاد بتعمق المنخفض الجوي، الذي يعمل على تشكُل السحب المنخفضة والمتوسطة.
وكما اكدت  على أن حالة الطقس غدًا الثلاثاء، تشهد سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من البلاد، وتختلف شدة هذه الأمطار من محافظة إلى أخرى، بينما تغزر كمية سقوط الأمطار على المحافظات الشمالية وشمال القاهرة والوجه البحري.
وأوضحت عضو المركز الإعلامي أن هذه التقلبات الجوية في حالة الطقس تبدأ اليوم وتنتهي يوم الأربعاء المقبل، إذ يعمل تعمق المنخفض الجوي على زيادة انخفاض درجات الحرارة وسرعات الرياح وسقوط أمطار، مما يجعلنا نشعر بأجواء باردة.
واخيرا كشفت عن  المحافظات التي تتعرض للأمطار هي «مطروح والإسكندرية ورفح والعريش والقاهرة ومحافظات شمال القاهرة، الشرقية والقليوبية، البحيرة، وكفر الشيخ الدقهلية، بورسعيد».
ننتقل مع حضراتكم لبيان بدرجات الحرارة المتوقعة على بعض المناطق إذ تسجل القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 15، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 10، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 12.

 

مريم كمال حالة الطقس الطقس درجات الحرارة

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