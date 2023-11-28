درجات الحرارة تصل لـ 4 بهذه المناطق.. تحذير عاجل من الأرصاد

قدمت مريم كمال مذيعة صدى البلد، تغطية خاصة حول أخر مستجدات حالة الطقس بعد الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة.

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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم والتي من المتوقع أن يسودها طقس لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

وأوضحت الأرصاد، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن حالة الطقس اليوم من المتوقع أن تشهد شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانا من 4 إلى 8 صباحاً تقريبا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد كما توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبا، على مناطق متفرقة من الصحراء الغربية، وذلك على فترات متقطعة.



ومن المتوقع أن تشهد حالة الطقس من الثلاثاء 28 نوفمبر إلى الجمعة 1 ديسمبر شبورة مائية من 4 إلى 8 صباحًا تقريبا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.



كما حذر خبراء الأرصاد الجوية من انخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل، إذ نشهد طقسا مائلا للبرودة في أوله، وشديد البرودة في الظهير الصحراوي والمناطق المكشوفة ولأول مرة في خريف 2023 تسجل درجات الحرارة في سانت كاترين 4 درجات مئوية ليلا، وتسجل مدينة نخل شمال سيناء 5 درجات مئوية ليلا، فيما تسجل القاهرة 17 مئوية خلال ساعات الليل.

من جانبها قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه بدءا من اليوم، تبدأ الأجواء في الاعتدال بشكل كبير، وتقل سرعات الرياح فى معظم محافظات الجمهورية، ويكون هناك استقرار في الأحوال الجوية فى معظم محافظات الجمهورية.

وأوضحت أن انخفاض قيم درجات الحرارة مستمر فترة النهار، والملحوظ أكثر فترة الليل المتأخر وفترات الصباح الباكر كما أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تسجل 22 درجة مئوية، وبالتالي الطقس لطيف خلال فترة النهار على أغلب المناطق الشمالية، معتدل على المناطق الجنوبية.

وذكرت أنه مع دخول فترات الليل يوجد انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة، ويكون ملحوظا أكثر فى ساعات الليل المتأخر، والأجواء باردة فى معظم محافظات الجمهورية، لافتة إلى أن الظاهرة المؤثرة اليوم وخلال الأيام المقبلة هي الشبورة المائية.

ننتقل مع حضراتكم لتوقعات حالة الطقس في المملكة العربية السعودية حيث توقع المركز الوطني للأرصاد السعودية في تقريره عن حالة الطقس ، اليوم أن السماء ستكون غائمة جزئياً إلى غائمة يكون بها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

وقال المركز في تقريره أنه لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك وأجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزئين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة، تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.

وأوضح أن ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزئين الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي، يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية.

وقال أيضا المركز الوطني للأرصاد السعودية إلى حالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزئين الشمالي والأوسط، وخفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية إلى جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية بسرعة 15-34 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.