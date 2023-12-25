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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

300 جنيه|جنون الذهب يصعد به إلى أعلى قمة في تاريخه.. وعيار21 الآن مفاجأة

الذهب
الذهب

شهد سعر الذهب اليوم في مصر تحركا جديدا ليسجل سعر الأصفر أعلى قمة تصل إليها إذ تخطى سعر الجرام الأشهر عند شراء المشغولات الذهبية 3060 جنيهًا رسميًا الآن لأول مرة، وذلك في الوقت الذي قفزت فيه أسعار المعدن في بورصة نيويورك، لتسجل مستويات جديدة، لتصل إلى نحو 2,053 دولار.

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1000 جنيه|الذهب يتحرك إلى أعلى قيمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

الذهب يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا.. ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

300 جنيه 

وشهد  سعر الجنيه الذهب في مصر، تحركا جديدا فهو الذي يقبل عليه الكثيرون للاستثمار أو للبيع للحصول على أمواله والاستفادة بها، ويرغب الكثيرون في متابعة سعره يومياً سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية.

1000 جنيه.. الذهب يتحرك إلى أعلى قيمة في تاريخه محليًا.. وعيار21 مفاجأة

1000 جنيه|الذهب يتحرك إلى أعلى قيمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

سعر الذهب اليوم 24-12-2023

سعر الذهب يرتفع 60 جنيها في يومين.. تعرف على السبب

وشهد سعر الجنيه الذهب تحركا وهو يزن 8 جرامات من عيار 24، ليبدأ من نحو 24,560 جنيها للشراء بعد 24,240  جنيه كأقل سعر للبيع أمس بفارق يزيد على 300 جنيه، وهو أعلى سعر يصل إليه خلال التعاملات في مصر.

الذهب

سعر الذهب عيار 18 اليوم 

وشهد سعر جرام الذهب اليوم في مصر من عيار 18 تحركا ليبدأ اليوم من 2,631  جنيها  بعد 2,614 جنيها، وهو ما يبحث عنه الكثير لشراء لعض أنواع المشغولات.

ويعتبر سعر هذا العيار بدون أي مصنعية او ضريبة أو دمغة ، ويعد من الأعيرة الشهيرة والمنتشرة جدا لشراء المشغولات الذهبية عند الزواج.

سعر الذهب الآن في مصر 

في هذا التقرير يقدم موقع صدى البلد تقرير مفصل عن أسعار الذهب بمختلف أعيرته بدون أي مصنعية: 

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الاثنين في مصر: 3,509 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الاثنين : 3,070 جنيهًا للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الاثنين : 2,631 جنيهًا.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم  الاثنين  عيار 14 للشراء: 2,047 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الاثنين عيار 24 للبيع: 24,400 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21 الآن بالمصنعية 

ويبحث الكثير عند الشراء من محلات الصاغة عن سعر الذهب خاصة عند شراء الشبكة، خصوصا عند شراء عيار 21 الذي يبلغ 3,070 جنيها بعد 2890 جنيها.

وعند حساب سعر المصنعية يتم إضافة بين 6 و10% من سعر الجرام، وقد يكون بين 80 و150 جنيها في بعض محلات الصاغة الأخرى.

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