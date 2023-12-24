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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شعبة الذهب تكشف أسباب ارتفاع الأسعار.. فيديو

الذهب
الذهب

قال عمرو مغربي عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن هناك العديد من العوامل المؤثرة في أسعار الذهب، منها سعر الأوقية في البورصة العالمية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، فضلا عن العرض والطلب في السوق المحلي.

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وأضاف عمرو مغربي عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: "الفترة الحالية نشهد ارتفاعات في البورصة العالمية بأسعار بعد تثبيت الفائدة في البنك الفيدرالي الأمريكي، فضلا عن زيادة الطلب عن المعروض في السوق المحلي".

وأشار إلى : "كل العوامل السابقة أدت لارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلي، حيث وصل لأول مرة في التاريخ إلى 3070 جنيها للجرام"، موضحا: "أي حدث خارجي من الممكن أن يحدث مثل هدنة في الحروب أو أي تغيير في الاقتصاد العالمي قد يؤثر على سعر البورصة العالمية وهذا قد يؤدي إلى هبوط في الأسعار".

وأوضح: "في ظل الأزمات والحروب المستمرة حاليا وثبات سعر الفائدة كل هذه عوامل قد تؤدي إلى ارتفاع سعر الذهب في السوق العالمي، وهو ما قد يؤثر على السوق المحلي في مصر"، مؤكدا: "زيادة الطلب في ظل إقبال المواطنين على شراء الذهب، وتوقف استيراد الذهب الخام من الخارج كل هذه عوامل تؤثر في أسعار الذهب محليا وتؤدي إلى الارتفاع".


 

 

 

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