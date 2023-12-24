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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أميرة الذهب تشعل السوشيال ميديا.. فما قصتها؟

أميرة الذهب
أميرة الذهب

تصدرت أميرة الذهب الترند خلال الساعات الماضية بسبب عرضها قطعة الأسد الذهب باهظة الثمن، ما لفت أنظار كثيرين لها.

وفي هذا الإطار، نعرض لكم أهم  المعلومات عن أميرة الذهب التى تصدرت مؤشرات البحث مؤخرا.

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تركت الهندسة وعملت في مجال المشغولات الذهبية بسبب حبها الشديد له.

حاصلة على بكالوريوس هندسة معمارية من جامعة القاهرة عام  2006.

سر شهرة أميرة الذهب على السوشيال ميديا هو عرضها لمجموعة غريبة ومتنوعة من المشغولات الذهبية، بل وإدخالها في أشياء أخرى مثل العباءات.

أميرة الذهب
أميرة الذهب

دخلت عالم الذهب منذ حوالى 5 سنوات ودرست كل شىء متعلق به من كيفية الشراء وتخمين الأشكال والأوزان التى سترضى الزبائن، وهى أيضا من الأشياء التي تميزت بها أميرة الذهب.

أشهر المشغولات الذهبية التي اشتهرت بها أميرة الذهب هي “كرسي جابر” وصناعة غطاء ذهبي لأجهزة الآيفون والأسد الذهب.

الاسم الحقيقي لأميرة الذهب هو أميرة حسان، وهى أم لطفل لواحد، ودائما تسير بطاقم حراسة خاص. 

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