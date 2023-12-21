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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أسعار البصل نزلت النص .. اعرف الطريقة الصحيحة لتخزينه دون تلف

البصل
البصل

 ارتفعت أسعار البصل خلال الأسابيع الماضية بشكل كبير بسبب أزمة في المحصول واحتكار التجار ولكن قام مجلس الوزراء بعمل عدة إجراءات للسيطرة على الأزمة أهمها وقف التصدير حتى شهر مارس.

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وبالفعل بدأت أسعار البصل تتراجع بشكل واضح في الأسواق المحلية وانخفض سعر الكيلو من 50 ل 30 جنيها دفعة واحدة بل وفي بعض الأحياء وصل ل 25 جنيها ومن المتوقع استمرار سقوط سعر البصل خلال الفترة القادمة.

ولأن البصل من السلع الغذائية الأساسية أصبح من المهم معرفة كيفية الحفاظ على الكميات المتاحة بعد الأزمة الأخيرة.

نعرض لكم وفقا لما جاء في موقع epicurious كيفية تخزين البصل لفترات والحفاظ عليه مدة طويلة.

احفظ البصل في مكان مظلم وجاف وتؤدي الرطوبة والضوء إلى العفن (النعاج) والبراعم و على الرغم من أنه لا يفسد الصفقة، لذا قم بتخزين البصل الأحمر والأصفر والأبيض وكذلك الكراث واللؤلؤ الصغير والسيبولين في مكان جاف  وضعه في سلة جيدة التهوية، أو سلة المهملات، أو وعاء كبير، ولكن أفضل في الأكياس الشبكية، والأكياس الورقية، وصناديق الحليب، والسلال، وأشياء من هذا النوع.

احتفظ ب البصل بعيدًا عن الشمس وفي مكان بارد ولكن ليس متجمدًا مع بعض دوران الهواء.


قال راندي ديفيدسون، مفتش ميداني للإنتاج في شركة غذائية عالمية، يجب عدم تخزين البصل بالقرب من البطاطس.

انواع البصل
انواع البصل

من الأفضل تخزين البصل بعيدًا عن الأطعمة العطرية والعطرية، مثل الزنجبيل الإيثيلين، مما يتسبب في تحلل البطاطس بسرعة أكبر.

يمكن أن يؤثر محتوى الرطوبة العالي في البطاطس على حالة البصل عند تخزينه على مقربة ولاداعي للقلق بشأن البطاطس فقط بل إن المنتجات الأخرى التي تطلق غاز الإيثيلين، مثل التفاح والحمضيات والموز، سوف تسرع من تدهور البصل، وكذلك الفواكه الغنية بالرطوبة مثل البطيخ والخيار كما أن طبيعة البصل الماصة تعني أنه يلتقط الروائح بسهولة.

خضروات لاتحفظ مع البصل
خضروات لاتحفظ مع البصل

على الجانب الآخر، يمكن لمكونات مثل الزبدة والجبن أن تمتص نكهات البصل ، ولهذا السبب من الضروري تخزين البصل المقطع في حاوية محكمة الإغلاق في الثلاجة .
 

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