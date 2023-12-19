القبض على محتكري البصل.. بعد انخفاض سعر السلعة الشهيرة إليك أهم فوائدها

اتخذت الحكومة المصرية عدة قرارات هامة لحل أزمة البصل الأخيرة أبرزها القبض على المحتكرين ووقف تصديره عدة أشهر لبدء خفض الأسعار وعودتها لطبيعتها بالتدريج



ووفقا لما جاء في موقع "فري ويل "يعد البصل من الخضروات ذات القيمة الغذائية العالية و تحتوي على مواد كيميائية نباتية، مركبات تنتجها النباتات لدرء البكتيريا الضارة، الفيروسات، والفطريات.

يوفر استهلاك هذه المواد الكيميائية النباتية فوائد صحية ويمنح البصل الخصائص التالية:

البصل يحتوى مضاد للأكسدة التى تحمى من السرطان والأمراض المزمنة

مضادات الميكروبات

البصل يحتوى مضاد التهاب

مكافحة السمنة

مضاد لمرض السكر

مضاد للسرطان

حماية من الأمراض القلبية الوعائية، والهضمية، والتنفسية، والتناسلية، والعصبية

البصل واقي جيد من أمراض الكبد

