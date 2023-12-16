احترس هذه الأدوية تسبب آلام العضلات

تعد آلام العضلات من أكثر المشكلات الصحية التي تشعر الإنسان بالوجع وعدم القدرة على الحركة وممارسة حياته بشكل طبيعي.

وتوجد أسباب عديدة تجعل الإنسان يعاني من آلام العضلات كالعادات الخاطئة والأكلات غير الصحية ولكن ما لا يعرفه كثيرون أن هناك بعض الأدوية التي تتسبب في المعاناة من هذه المشكلة مما يحتم استشارة الطبيب لتناول نظام غذائي أو ادوية معينة تساعد في الوقاية منها

وذكر موقع كيلافند كلينك أن الأدوية والعلاجات يمكن أن تسبب ألمًا مؤقتًا أو مزمنًا و تسبب بعض الأدوية التهابًا حول خلايا العضلات (التهاب العضلات) أو تنشط مستقبلات الألم العضلي وتشمل هذه العلاجات ما يلي:

علاجات السرطان، بما في ذلك العلاج الكيميائي و العلاج الإشعاعي.

أدوية ارتفاع ضغط الدم، مثل مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين (ACE).

الستاتينات لخفض مستويات الكوليسترول

أدوية الكوليسترول





اضطرابات عصبية تسبب آلام العضلات



تؤثر الاضطرابات العصبية العضلية على العضلات والأعصاب التي تتحكم فيها. يمكن أن تسبب ضعف العضلات والألم. تشمل هذه الشروط:

التصلب الجانبي الضموري (مرض التصلب الجانبي الضموري أو مرض لو جيريج).

ضمور العضلات.

الوهن العضلي الشديد.

ضمور العضلات الشوكي (SMA).

ما هي الحالات الأخرى

