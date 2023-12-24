رسالة عاجلة من شعبة الذهب لـ المواطنين.. فيديو

كشف عمرو مغربي عضو شعبة الذهب، أسباب ارتفاع أسعار الذهب في مصر.

قال إن هناك ارتفاعات في البورصة العالمية، بعد تثبيت الفائدة في البنك الفيدرالي الأمريكي، هناك زيادة في الطلب عن المعروض، بجانب الأزمات الاقتصادية والحروب المستمرة، وتداعياتها في مصر.

أضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور"، أن توقف استيراد الذهب الخام من الخارج، أحد العوامل التي تسببت أيضًا في زيادة أسعار الذهب.

أشاد بمبادرة الحكومة للمصريين بالخارج بدخول الذهب إلى مصر، مشيرًا إلى ان هذا القرار قد يؤدي إلى استقرار السعر وهبوطه بنسبة بسيطة.

وجه رسالة للمواطنين، قائلا: "ننصح الناس بشراء الذهب، لأنه الملاذ الآمن.. وهو استثمار طويل المدى، وليس قصير المدى"، موضحا: "لأول مرة يصل سعر الذهب لهذه الأرقام والأسعار غير المسبوقة".