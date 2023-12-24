انتشار متحورJN1 عالميا بنسبة 52% خلال الشهر الأخير..وتحركات جديدة تضرب سوق الذهب

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات، مثل أسعار الذهب والأرصاد وغيرها، ونرصد لكم أبرزها التقرير التالي:

قدمت الإعلامية داليا أيمن في برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الأحد 24 - 12 - 2023

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة.



سجل سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3468 جنيها للجرام.

استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم داليا أيمن ، اليوم الأحد 24 ديسمبر 2023، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأحد.



أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد :

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الأحد، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

أكد الدكتور محمد عز العرب، أستاذ الكبد، ومؤسس وحدة أورام الكبد بالمعهد القومي للكبد، أن العلاج المناعي هو علاج بيولوجي، وهو بمثابة ثورة كبيرة في علاج أورام الجهاز الهضمي.

تحدث الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزراة الصحة عن جهود الدولة في توفير كافة التطعيمات، قائلًا : إن الهدف الأساسي لوزارة الصحة هو الحفاظ على الصحة العامة وعلى صحة الفرد والأسرة، مؤكدًا أن التطعيمات واللقاحات هي وسيلة من وسائل الحفاظ على الصحة العامة والوقاية من الأمراض أو تقليل شدة الأمراض عند الإصابة بها.

أكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال، أن المجلس القومي للأجور يعلم التحديات الإقتصادية التي تواجه الدولة، مشيرا إلى أنه انحاز للعاملين بالقطاع الخاص، وعمل على زيادة الرواتب.

قال الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، إن الوضع في قطاع غزة يسوء ويصبح أكثر كارثية ومأساوية مع مرور كل لحظة، حيث يستهدف العدوان الإسرائيلي أهالي القطاع ويعمل على ترحيل عشرات العائلات وعشرات آلاف المواطنين من مناطق مختلفة من القطاع.

قال الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية في روما، إنه لا يوجد قلق كبير بخصوص انتشار المتحور الأخير وفقا للأرقام، حيث جرى اكتشاف ما يزيد عن 200 متحور لفيروس كورونا في آخر 6 أشهر، بينما جرى اكتشاف 3 متحورات مثيرة للاهتمام آخر 3 شهور.

قال الدكتور هيثم أبو سعيد رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان إلى الأمم المتحدة في بيروت،إنّ المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة ليست كافية ومازالت تخضع لمعوقات واستفزازات، وبالتالي، فإن هذه المعضلة يجب أن تنتهي.

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن قوات الجيش خاضت معارك قاسية في قطاع غزةالليلة الماضية، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".