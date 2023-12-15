خلال أيام.. أمر عاجل بشأن تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص

أكد مجدي البدوي عضو المجلس القومي للأجور، أنه تم التأكيد على وجوب تنفيذ الحد الأدنى للأجور داخل القطاع الخاص، والمقدر بـ 3500 جنيه.

وأضاف عضو المجلس القومي للأجور، خلال مداخلة تلفزيونية، أن وزير القوى العاملة قال إن قرار رفع الأجور لا يوجد به أي استثناء، وأن الوزارة من الممكن أن تساعد أي شركة لمدة 6 أشهر من خلال صندوق الطوارئ.

ولفت إلي أن وزارة القوى العاملة ستساعد لمدة 6 أشهر، لكي يطبق القرار خلال الأيام المقبلة، وأن الشركة عليها أن تقوم بحل المشكلة، معلقًا: الـ 3500 جنيه مبلغ قليل في ظل هذا التوقيت.

وأشار إلى أن المجلس القومي لـ الأجور معني بالحد الأدنى للأجور، فقط وليس له علاقة برفع مرتبات من هم أعلى من الحد الأدني.