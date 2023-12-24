للوقاية من أمراض ليس لها علاج|الصحة توضح أهمية التطعيمات.. ورسالة مهمة للأمهات

تحدث الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزراة الصحة عن جهود الدولة في توفير كافة التطعيمات، قائلًا : إن الهدف الأساسي لوزارة الصحة هو الحفاظ على الصحة العامة وعلى صحة الفرد والأسرة، مؤكدًا أن التطعيمات واللقاحات هي وسيلة من وسائل الحفاظ على الصحة العامة والوقاية من الأمراض أو تقليل شدة الأمراض عند الإصابة بها.





وأشار “عبد الغفار”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد”، المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم الأحد، إلى أن وزارة الصحة المصرية لديها مجموعة من التطعيمات الإجبارية التي يتم إعطائها للأطفال، ومن ضمن هذه التطعيمات التطعيم ضد الالتهاب الكبدي “B"، ويتم إعطائه للطفل في خلال 24 ساعة من الولادة.

وحذر الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزراة الصحة من أن في حالة عدم حصول الأطفال على هذه التطعيمات سيكونوا معرضين للإصابة بالأمراض التي تقي منها هذه التطعيمات، مؤكدًا أهمية حرص أولياء الأمور على حصول أطفالهم على هذه اللقاحات، موجهًا رسالة للأمهات: “لو أطفالك مخدوش التطعيمات هتبقي بتعرضي أحبابك للإصابة بأمراض ليس لها علاج”.