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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ظاهرتان جويتان| الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم.. وتحذر المواطنين من هذا الأمر

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الأحد، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.
 

وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، إن اليوم يشهد ارتفاعًا طفيفًا درجات الحرارة خلال فترات النهار، حيث تسجل العظمى 22 درجة مئوية على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار، موضحة أن هناك زيادة في فترات سطوع أشعة الشمس بشكل ملحوظ.
 

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن نشاط الرياح سيكون نسبيا في أماكن محددة اليوم وهي السواحل الشمالية للبلاد، لافتة إلى أن هناك استقرارا في الأحوال الجوية في معظم محافظات الجمهورية.

أجواء شتوية معتدلة
 

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يشهد أجواء شتوية دافئة ومستقرة خلال فترة النهار على أغلب أنحاء الجمهورية.

وحذرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية من انخفاض درجات الحرارة خلال فترة الليل، حيث تسجل الصغرى 13 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، منوهة بأن اليوم هناك فرص لسقوط الأمطار؛ ولكنها ستنحصر فقط في المناطق الساحلية ومحافظات شمال الوجه البحري، وهي أمطار خفيفة.

ولفتت إلى أن الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحبه ظاهرة الشبورة المائية في ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

الأرصاد الأرصاد الجوية الطقس درجات الحرارة الشبورة المائية

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