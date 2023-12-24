أول مايسترو تقود حفل أساطير الطرب بباريس: فخورة بأصولي العربية

قالت أمل القرمازي، أول مايسترو عربية تقود حفل أساطير الطرب بباريس، إن قيادتها للأوركسترا جاءت كنتيجة طبيعية للمسار الأكاديمي الذي أنتهجته، متابعة أنها كانت دائمًا تحلم بتقديم أوركسترا راقية بمعايير عالمية.



وأضافت “القرمازي” عبر تقينة “زووم” ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم الأحد، أنه من غير السائد وجود النساء في قيادة الأوركسترا؛ ولكن اليوم هي فخورة بكونها قائدة أوكسترا عربية.



وتابعت أمل القرمازي، أول مايسترو عربية تقود حفل أساطير الطرب بباريس: الموسيقى العربية اليوم تحتاج إلى مزيد من التبسيط لتوصيلها إلى الجمهور الغربي، وتقديمها أيضًا إلى الجاليات العربية الموجودة في أوروبا.