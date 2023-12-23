تحركات جديدة تضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الذهب بشكل يومي، بسبب ما تمثله قيمة الذهب من أهمية لدى المواطنين كونه استثمارا وملاذا آمنا وصاحب قيمة اقتصادية عالية.

وشهدت أسعار الذهب خلال هذه الفترة حالة من عدم الاستقرار في الأسعار، وكل يوم هناك سعر جديد، حيث وصل عيار 18 لأكثر من 2500 جنيه، بعد تسجيله 1920 جنيها في وقت سابق، وعيار 21 سجل 3035 جنيهًا.



أسعار الذهب

سعر الجرام عيار 24:

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3469 جنيها للجرام، وهذا العيار هو الأعلى في النقاء والجودة.



سعر الجرام عيار 21:

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3035 جنيها، ويُعتبر هذا العيار المفضل عند شراء المشغولات الذهبية.



سعر الجرام عيار 18:

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2601 جنيه للجرام، ويعتبر هذا العيار خيارًا اقتصاديًا.



الجنيه الذهب:

سعر الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات من عيار 24 تراجع بشكل ملحوظ ليصل إلى حوالي 24280 جنيها للبيع.

فيما أكد ناجي فرج، مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، أن الارتفاعات الجديدة في أسعار الذهب كانت بسبب قرار الفيدرالي الأمريكي، بتثبيت أسعار الفائدة.

وقال مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، في تصريحات تلفزيونية، إن هذا القرار جعل سعر الذهب يرتفع من 1950 لـ 2050 جنيها، أي 100 دولار في ساعات قليلة.

وأوضح أن المواطنين يرون في الذهب مخزن قيمة جيدا، وأن الذهب زينة وخزينة، والكثير يتوقع ثباتا في الأسعار، وسيكون هناك انخفاض في حالة دخول كميات أكبر من خلال المصريين الموجودين في الخارج.

وأشار إلى أن مبادرة “صفر جمارك”، ستساهم بشكل كبير في زيادة كميات الذهب بمصر، وينتج عنها الانخفاضات، وأن أسعار الذهب تتغير في جميع الدول وليس في مصر.



الذهب اليوم

شعبة الذهب توجه رسالة للمواطنين

أكد هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة، أن أسعار الذهب تسجل أرقاماً قياسية وتاريخية، موضحًا أن الأسعار الحالية لـ الذهب لم تسجل من قبل، فهناك ارتفاعات كبيرة بأسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة.

وقال رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة، إن الزيادة في أسعار الذهب بدأت من أسبوع، وتحديدًا بعد قرار الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة على الدولار.

وأضاف رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة، أن العلاقة عكسية بين الطلب على الدولار والذهب، ولذلك ارتفعت أسعار الذهب، موضحًا أن الكثير كان يحول المدخرات لـ الذهب، ولكن بعد قرار الفيدرالي ذهب الكثير لـ شراء الذهب.

ولفت إلى أن أسعار الذهب عالميًا وصلت لـ 2140 دولاراً، وأن ارتفاع أسعار الذهب العالمي يؤثر على أسعار الذهب المحلية.

وأوضح أن سعر الذهب العالمي والسوق المحلية، لا يوجد فارق بينهما بعد قرار الحكومة بالسماح للمواطنين بـ الدخول بالذهب من الخارج دون ضرائب.