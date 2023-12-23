عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تحركات جديدة تضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

أسعار الذهب
أسعار الذهب

يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الذهب بشكل يومي، بسبب ما تمثله قيمة الذهب من أهمية لدى المواطنين كونه استثمارا وملاذا آمنا وصاحب قيمة اقتصادية عالية. 

وشهدت أسعار الذهب خلال هذه الفترة حالة من عدم الاستقرار في الأسعار، وكل يوم هناك سعر جديد، حيث وصل عيار 18 لأكثر من 2500 جنيه، بعد تسجيله 1920 جنيها في وقت سابق، وعيار 21 سجل 3035 جنيهًا.
 

أسعار الذهب

سعر الجرام عيار 24:

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3469 جنيها للجرام، وهذا العيار هو الأعلى في النقاء والجودة.


سعر الجرام عيار 21:

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3035 جنيها، ويُعتبر هذا العيار المفضل عند شراء المشغولات الذهبية.
 

سعر الجرام عيار 18:

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2601 جنيه للجرام، ويعتبر هذا العيار خيارًا اقتصاديًا.


الجنيه الذهب:

سعر الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات من عيار 24 تراجع بشكل ملحوظ ليصل إلى حوالي 24280 جنيها للبيع. 

فيما أكد ناجي فرج، مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، أن الارتفاعات الجديدة في أسعار الذهب كانت بسبب قرار الفيدرالي الأمريكي، بتثبيت أسعار الفائدة.

وقال مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، في تصريحات تلفزيونية، إن هذا القرار جعل سعر الذهب يرتفع من 1950 لـ 2050 جنيها، أي 100 دولار في ساعات قليلة.

وأوضح أن المواطنين يرون في الذهب مخزن قيمة جيدا، وأن الذهب زينة وخزينة، والكثير يتوقع ثباتا في الأسعار، وسيكون هناك انخفاض في حالة دخول كميات أكبر من خلال المصريين الموجودين في الخارج.

وأشار إلى أن مبادرة “صفر جمارك”، ستساهم بشكل كبير في زيادة كميات الذهب بمصر، وينتج عنها الانخفاضات، وأن أسعار الذهب تتغير في جميع الدول وليس في مصر.
 

الذهب اليوم

شعبة الذهب توجه رسالة للمواطنين

أكد هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة، أن أسعار الذهب تسجل أرقاماً قياسية وتاريخية، موضحًا أن الأسعار الحالية لـ الذهب لم تسجل من قبل، فهناك ارتفاعات كبيرة بأسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة.

وقال رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة، إن الزيادة في أسعار الذهب بدأت من أسبوع، وتحديدًا بعد قرار الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة على الدولار.

وأضاف رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة، أن العلاقة عكسية بين الطلب على الدولار والذهب، ولذلك ارتفعت أسعار الذهب، موضحًا أن الكثير كان يحول المدخرات لـ الذهب، ولكن بعد قرار الفيدرالي ذهب الكثير لـ شراء الذهب.

ولفت إلى أن أسعار الذهب عالميًا وصلت لـ 2140 دولاراً، وأن ارتفاع أسعار الذهب العالمي يؤثر على أسعار الذهب المحلية.

وأوضح أن سعر الذهب العالمي والسوق المحلية، لا يوجد فارق بينهما بعد قرار الحكومة بالسماح للمواطنين بـ الدخول بالذهب من الخارج دون ضرائب.

الذهب سعر جرام الذهب عيار 21 سعر جرام الذهب عيار 18 سعر الجنيه الذهب أسعار الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالمستندات| المحكمة الرياضية تصدم نادى الزمالك في أزمة كهربا

ما هذا النادي| خالد مرتجي: إنفانتينو يتغنى بالأهلي

خرج من حسابات كولر| نجم الأهلي يقترب من الرحيل عن الفريق

مفاجأة عاجلة.. موديست سبب رحيل دبابة وسط الأهلي خلال الانتقالات الشتوية

عاجل| لجنة التحكيم توجه صدمة مدوية للزمالك بشأن كهربا وبشري للأهلي

بعد حصوله على برونزية المونديال.. مفاجأة مدوية بشأن مصير كولر مع الأهلي

لجميع العاملين بالقطاع الخاص.. صرف علاوة دورية وزيادة الحد الأدنى للأجور

انخفاض جديد.. تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

ترشيحاتنا

المخابرات البريطانية: الفئران تداهم القوات الروسية والأوكرانية

الوزير: خطة شاملة لاستغلال مشروع المونوريل تجاريا

تحركات جديدة تضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

من ينقذ السودان.. الصراعات تمزق البلد الشقيق والمجتمع الدولي يصم أذنيه

مصادر عبرية: يحي السنوار من يملك مفتاح وقف الحرب وليس الاحتلال.. تفاصيل

المفاوضات لم تنته .. الاحتلال يناور وسط إصرار المقاومة على وقف الحرب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مكشوف.. داليا شوقي تثير الجدل بإطلالتها في ختام مهرجان الجونة السينمائي

غادة عبد الرازق تثير ضجة بإطلالتها في أحدث جلسة تصوير| شاهد

نادين نجيم تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

بعد الجدل حول انفصالهما.. 10 إطلالات أثارت ضجة لـ زوجة مجدي الهواري

فيديو

جمهوره حماه.. محمد فراج وكريم فهمى يشعلان حفل زفاف ابن عدلي القيعي

بعد انفصالها عن أحمد فهمى.. هنا الزاهد ترقص على أغنية سطلانة.. فيديو

بكت وتأثرت بشدة.. عبير نعمة تعلن طلاقها على المسرح I فيديو

بيمضوني غضب عني.. بيؤمي فؤاد يطلب الحصول على جنسية ثانيةI فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

اﻟﻤﺰﻳﺪ