اتحاد العمال: لا استثناءات في تطبيق قرار رفع أجور العاملين بالقطاع الخاص

أكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال، أن المجلس القومي للأجور يعلم التحديات الإقتصادية التي تواجه الدولة، مشيرا إلى أنه انحاز للعاملين بالقطاع الخاص، وعمل على زيادة الرواتب.

وقال مجدي البدوي، خلال لقاء له لبرنامج "8 الصبح"، عبر فضائية "دي أم سي"، أن أن وزير القوى العاملة قال إن قرار رفع الأجور لا يوجد به أي استثناء، وأن الوزارة من الممكن أن تساعد أي شركة لمدة 6 أشهر من خلال صندوق الطوارئ.

الأدنى للأجور

وتابع نائب رئيس اتحاد العمال، أن أن المجلس القومي لـ الأجور معني بالحد الأدنى للأجور، فقط وليس له علاقة برفع مرتبات من هم أعلى من الحد الأدني.