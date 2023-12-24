صحيفة عبرية تكشف سبب انخفاض عدد غارات الاحتلال الجوية على غزة

قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، اليوم الأحد، إن القوة التي يمارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة تتجه نحو الانخفاض.

وأضافت الصحيفة نقلا عن مصدر أمني، أن هناك اعتبارات أمنية وأسباب عملياتية مثل الخوف من المساس بالأسرى الإسرائيليين وقوات جيش الاحتلال العاملة في غزة هي السبب في انخفاض عدد الغارات الجوية، وليست الضغوط الأميركية.

وأكد المصدر الأمني ​​أن التخفيف الجوي كان أقل مما كان عليه في الأسابيع الأولى من العملية البرية، لكن، بحسب قوله، أسباب ذلك تشغيلية فقط، ولا تنبع من ضغوط من الرئيس الأمريكي جو بايدن أو غيره.