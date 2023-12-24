خبير علاقات دولية: مصر هي صمام الأمان الحقيقي للقضية الفلسطينية

أكد الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، أنه منذ بداية الأزمة في قطاع غزة، كانت مصر هي صمام الأمان الحقيقي للقضية الفلسطينية، بعد العدوان الصعب من الإحتلال الإسرائيلي.

وقال أحمد سيد أحمد، خلال لقاء له لبرنامج "8 الصبح"، عبر فضائية "دي أم سي"، إن مصر تحركت وقامت بإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وتعد أكبر دولة ساهمت في تلك المساعدات، مؤكدا أن مصر أيضا ساهمت في وقف إطلاق النار ووجود هدنة إنسانية.

رفض تصفية القضية الفلسطينية

وتابع خبير العلاقات الدولية، أن مصر رفضت بشكل قاطع للتهجير القسري للفلسطينيين لسيناء، ورفض تصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر.