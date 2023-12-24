بعد تحرك البرلمان.. ماذا ستفعل الحكومة حال دخول متحور كورونا JN.1 مصر

صحة النواب: استعداد وزارة الصحة لمواجهة انتشار المتحور الجديد JN.1

برلمانية تعلن تقدمها بسؤال برلماني بسبب متحور كورونا JN.1

اجراءات حكوميه مرتقبة حال دخول المتحور مصر

فيروس كورونا الجديد"JN.1" أثار انتشاره في بلدان خارجية، عدة تساؤلات للمواطنين عن الاجراءات المتوقع اتخاذها من الحكومة لمواجهته حال دخوله مصر، وفقا لقانون مواجهة الجوائح الصحية والأوبئة.

واكد نواب في تصريحات خاصة أنه يحب رفع حالة الاستعداد لمواجهة انتشار الفيروس، سواء من المواطن أو الحكومة، واخد الحيطة حال الإصابة بأعراض مشابهة لأعراضه كضيق التنفس وآلام الجسم.

سؤال برلماني بسبب متحور كورونا الجديد



وقالت النائبة إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إنها ستتقدم بسؤال برلماني لمجلس النواب خلال الأيام القادمة، بشأن إجراءات التعامل مع المتحور الجديد “J1.N” والذي ظهر في بلدان عديدة.

ونوهت سعيد، بأنه لم يتم ثبوت ظهور المتحور رسميا في مصر، ولكن توجد بعض الحالات ظهر عليها ضيق التنفس، وهو ما يستدعي الانتباه والحذر من الجميع، سواء المواطن أو الحكومة.

وأشارت إلى أن انتشار متحور جديد لفيروس كورونا، أمر طبيعي، ولكن أعراض المرض تختلف من حيث الشدة، ومدى ضررها على الجهاز التنفسي.

وطالبت وزارة الصحة، التنويه بشكل صريح عن الأعراض، ووضع بروتوكول علاجي للمرضى، وأن تكون هناك توعيه للمواطنين بكيفية التعامل مع مريض كورونا.

كما طالبت عضو لجنة الصحة بالبرلمان، بضرورة فرض ارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة من جديد، ورفع درجة التجهيز القصوى للمستشفيات، والتأكد من وجود مخزون كافٍ من المستلزمات والأدوية التي يحتاجها المريض؛ من أجل مجابهته في البداية، وتعريف المواطنين بكيفية التعامل معه حال ظهور أعراضه عليهم.

قال رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، الدكتور أشرف حاتم، أن وزارة الصحة تستعد لمواجهة المتحور الجديد من خلال اتباع نفس الإجراءات التي تصدت بها لمتحورات كورونا السابقة.

وأكد على أهمية الاتلتزام بالاجراءات الاحترازية خلال الفترة القادمة، والاستعداد لمواجهة متحورات كورونا خلال الفترة القادمة

ونوه أن متحور كورونا الجديد لم يتم الإعلان عنه رسميا حتى الان بالمستشفيات، موضحا أن أعراضه مشابهة لأعراض كورونا من ضيق تنفس واللتهاب بالحلق والرشح والسعال.



إجراءات حكومية مرتقبة حال وصول J1.N مصر

أتاح قانون مواجهة الأوبئة والجوائح، والذي أقره البرلمان الحالي نهائيا، وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة اتخاذ عدد من الإجراءات للتعامل مع الأوبئة والجوائح الصحية حال تفشيها في مصر، من أجل الحفاظ على الصحة والسلامة العامة.

ويجيز القانون للجنة إدارة أزمة الأوبئة والجوائح، في سبيل الحيلولة دون انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية، اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة، وذلك بموجب قرار يصدر من رئيسها.



1- وضع قيود لمدة محددة على حرية الأشخاص في الانتقال أو المرور أو التواجد في أوقات معينة سواء في مناطق محددة أو في جميع أنحاء البلاد.

2. تعطيل العمل، لمدة محددة جزئيا أو كليا، ولمدة محددة، في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات الأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص.

3- تعطيل الدراسة مدة محددة، جزئيا أو كليا، بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم، واتخاذ ما يلزم من تدابير في شأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة.

4- تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.

5- تنظيم أو حظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات، وكذا الاجتماعات الخاصة.

6 - تنظيم أو حظر إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية وغيرها من الأنشطة الثقافية، واستقبال السينمات.

7- تنظيم أو حظر استقبال الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية لروادها.

8- تنظيم أو حظر استقبال الأشخاص بدور العبادة والأماكن الملحقة بها.

